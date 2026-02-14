नाटक
खेड ः पुण्यशील सुमित्रा राजे सांस्कृतिक ट्रस्ट सातारा या संस्थेने सादर केलेल्या ‘खानदानी’ या नाटकातील एक क्षण.
(नरेश पांचाळ ः सकाळ छायाचित्रसेवा)
घराणेशाहीच्या वास्तवाचे
नाटक ‘खानदानी’
नरेश पांचाळ ः सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १४ः पूर्वी खेड्यात खानदानी घराणी अस्तित्वात होती. मात्र नव्या पिढीच्या गैरवर्तनामुळे, कर्जबाजारीपणामुळे व व्यसनाधीनतेमुळे जमिन, जागा, इस्टेट नष्ट झाल्या. केवळ खानदानाचा रुबाब उरला, तोही पोकळ झाला. या वास्तवाची कथा छोट्या-छोट्या प्रसंगांतून ‘खानदानी’ या नाटकातून पाहायला मिळाली. या नाटकाची संहिता लेखक जगदीश पवार यांनी लिहिली. सातारा येथील पुण्यशील सुमित्राराजे सांस्कृतिक ट्रस्टने हा प्रयोग येथील स्वातंत्र्यवीर सावरकर नाट्यगृहात केला. दिग्दर्शक शरद लिमये यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेल्या नाटकाला अभिनय आणि नेपथ्यातून रसिकांची दाद मिळाली.
खानदानी या नाटकात पडदा उघडताच खेड्यातील एका घरात ‘धनू’ आणि शेजारची ‘शिमी’ यांच्यातील संवादातून कथा पुढे जाते. धनू हा मोठ्या गप्पा मारणारा, स्वतःला देशमुख घराण्याचा अभिमानी समजणारा तरुण आहे. प्रत्यक्षात त्याच्यात कर्तृत्वाचा अभाव आहे. सोशल मीडियाच्या नादात अडकलेला धनू गावातील वास्तवापासून दूर गेला आहे. गावातील पुजारी आबासाहेब बांधत असलेल्या मंदिरासाठी धनूकडून खजिनदाराची जबाबदारी घेतली जाते. पुजाऱ्यांनी त्याला दूध डेअरी काढण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे धनू पुन्हा गावभर फिरू लागतो. धनूचा मोठा भाऊ किशोर अविवाहित आहे. त्याला लग्नासाठी मुलगी मिळत नाही. तो शेतीवाडी पाहतो. पूर्वी गावातील मोठे जमीनदार असलेले देशमुखाचे वैभव लयास गेले आहे. तरीही वागण्यात, बोलण्यात देशमुखी थाट कायम आहे.
धनू व किशोर यांची आई अक्का मुलांच्या काळजीने त्रस्त आहे. तिची इच्छा शेजारच्या बापूची लेक ‘शिमी’ हिच्याशी किशोरचे लग्न लावून द्यावे अशी आहे. मात्र धनू, आजी व स्वतः बापाचा विरोध असल्याने ते शक्य होत नाही. शिमीची आई तिला व बापाला सोडून निघून गेलेली असते. त्यामुळे शिमी लग्नाला नकार देते. ती अक्काला दोष देत नाही; अक्काचाच नवरा व बाप यांच्या वागणुकीमुळे तिची आई निघून गेल्याचे उघड होते. बापाला दारूचे व्यसन असून तो आईला मारहाण करीत असे. आईने संसार वाचवण्याचा प्रयत्न केला; पण शेवटी ती निघून गेली. एकदा मुलीसाठी परत आली; पण बापाने तिला हाकलून दिले. त्यामुळे बापूबद्दल शिमीच्या मनात तीव्र संताप असतो. किशोरसाठी व्यंग असलेली ‘अनिता’ नावाची मुलगी सांगून येते. सुरुवातीला किशोर नकार देतो. मात्र सगळ्यांच्या समजावण्यानंतर त्याचे मन बदलते. पहिल्याच भेटीत किशोर अनिताला आपल्या घराण्याची, खानदानाची माहिती सांगतो. धनू एका गैरवर्तनाच्या प्रकरणात अडकतो. वाद असतानाही हे कृत्य पुजाऱ्यानेच घडवून आणल्याचे बापू धनूला सांगतो. मंदिराच्या देणगीच्या रकमेवर पुजाऱ्याचा डोळा असल्याचे स्पष्ट होते. हे सत्य समजताच धनूचे डोळे उघडतात. धनूला खानदान आणि जात यांचा फोलपणा लक्षात येतो. माहिती असूनही काही साध्य होत नाही हे त्याला कळते. गावात राहून जगणे अशक्य असल्याने तो शहरात जाण्याचा निर्णय घेतो. कष्ट करून व्यावसायिक शिक्षण घेतो आणि पुन्हा गावाकडे येऊन डेअरी व्यवसाय सुरू करतो. शिमीला आईला भेटायची इच्छा असते. चौकशीदरम्यान तिची आई शहरात राहत असल्याचे कळते. तीही शहरात आईला शोधायला निघते. धनू व शिमी दोघेही आपापले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी शहराकडे जातात. गावकरी त्यांना शुभेच्छा देतात.
* सूत्रधार आणि साहाय
लेखक ः जगदिश पवार, दिग्दर्शक ः शरद लिमये, नेपथ्य ः शुभम मंद्रावळे, अभिषेक मुंद्रावळे, प्रकाश योजना ः चैतन्य पाटेकर, केदार यादव. पार्श्वसंगीत ः राजेश मोरे, रंगभूषा ः गणेश सपकाळ, वेशभुषा ः मानसी मोतीलिंग,
* पात्र परिचय
धनू ः अक्षय काळभोर, शिमी ः अनुश्री घाणेकर, म्हातारी ः अमृता क्षीरसागर, अक्का ः पूनम मुसळे, किशोर ः मुकुंद लोंढे, बापू ः नचिकेत तांबेकर, अनिता ः प्राची मोतलिंग.
* आजचे नाटक
नाटक ः रणमर्द सादरकर्ते ः धरमपेठ एज्युकेशन सोसायटीचे नटराज आर्ट अॅण्ड कल्चर सेंन्टर. वेळ ः सकाळी ११.३० वाजता. नाटक ः द रेन इन द डार्क. सादरकर्ते ः रंगभूमी-नागपूर ः वेळ ः सायंकाळी ७.३० वाजता स्थळ ः स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकर नाट्यगृह, रत्नागिरी.
