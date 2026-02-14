तायक्वांदो स्पर्धा उत्साहात
खुली तायक्वांदो
स्पर्धा उत्साहात
लांजा ः रत्नागिरी येथे झालेल्या जिल्हास्तरीय खुल्या तायक्वांदो स्पर्धेत लांजा येथील तायक्वांदो अँड फिटनेस ॲकॅडमीतील खेळाडूंनी पदके पटकावली. ही स्पर्धा छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडासंकूल बॅडमिंटन हॉल येथे झाली. स्पर्धेत तायक्वांदो अँड फिटनेस ॲकॅडमीच्या स्वर्णिम शेट्ये, तेजस्वी लाड, भक्ती कुंभार यांनी सुवर्णपदक पटकावले. अन्वी पवार, आराध्य सावंत यांनी रौप्यपदक, प्रिया लांजेकर, राजवर्धन माने, आर्या आग्रे, आदिश्री शेट्ये, योगेश तोंडारे यांनी कास्यपदक पटकावले.
उडान महोत्सवात
विद्यार्थ्यांचे यश
लांजा ः मुंबई विद्यापिठाच्या आजीवन अध्ययन व विस्तार विभागातर्फे आयोजित उडान महोत्सवात लांजा येथील श्रीराम कुसुमताई सदाशिव वंजारे महाविद्यालयाने उल्लेखनीय यश संपादन केले. रत्नागिरी तालुक्यातील चाफे येथील मोहिनी मुरारी मयेकर महाविद्यालयात हा महोत्सव झाला. महोत्सवात कोकण विभागातील १८ महाविद्यालयांनी सहभाग नोंदवला होता. महोत्सवात पथनाट्य, पोवाडा गायन, पोस्टर मेकिंग, सर्जनशील लेखन आणि वक्तृत्व अशा पाच स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्या होत्या. लांजा महाविद्यालयातील एकूण २० विद्यार्थ्यांनी या स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला. वक्तृत्व व सर्जनशील लेखन स्पर्धेत सानिया यादवने सुवर्ण व कास्यपदक पटकावले. पोस्टर मेकिंग स्पर्धेत प्राची मणचेकर व भाग्यश्री कुर्णेकर यांनी रौप्यपदक मिळवले. पोवाडा गायन स्पर्धेत सुवर्णपदक तर पथनाट्य स्पर्धेत रौप्यपदक मिळवले. पोवाडा गायन व पथनाट्य स्पर्धांमध्ये हर्षदा ठीक, सायली मसणे, रेश्मा गुरव, समीक्षा दाभोळकर, नेहा पांचाळ, आरती रामाणे, भाग्यश्री कुर्णेकर, तन्वी आगरे, सानिका करंबेळे, पायल गुरव, तोशल वेताळे, निर्झरा झेपणे, तृप्ती पवार आणि जयदीप म्हेतर या विद्यार्थ्यांचा सहभाग होता.
बामणोलीत आज
महाशिवरात्र उत्सव
चिपळूण : तालुक्यातील बामणोली-डिंगणकरवाडीतील नवतरुण मित्रमंडळ, ओम पोवारडेश्वर उत्कर्ष मंडळातर्फे शिवकालीन स्वयंभू श्री पोवारडेबाजी देवस्थान येथे रविवारी (ता. १५) महाशिवरात्री उत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सकाळी ८ वा. विधिवत पूजन, १० वा. मूर्तीचे उद्यापन, ११.३० वा. महाआरती व तीर्थप्रसाद, दुपारी १२.३० वा. स्थानिक सुस्वर भजने, २ वा. मंदिराभोवती प्रदक्षिणा आणि दिंडी, सायं. ५.३० वा. उत्तरार्ध आरती होईल. त्यानंतर या कार्यक्रमाची सांगता होईल.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.