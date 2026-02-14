मालवणात एक मार्चला
कायदेविषयक शिबिर
सिंधुदुर्गनगरी ः राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार भव्य कायदेविषयक सेवा शिबिराचे आयोजन १ मार्चला रा. ब. अनंत शिवाजी देसाई (टोपीवाला) हायस्कूल, मालवण येथे केले आहे. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सिंधुदुर्ग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालय, जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय, सर्व वकील संघ व सर्व शासकीय कार्यालयांच्या संयुक्त विद्यमाने शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शिबिराच्या नियोजनासाठी डॉ. सुधीर देशपांडे (प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण) यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (ता. ११) सायंकाळी ५.३० वाजता जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण येथे आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी जिल्ह्यातील सर्व न्यायिक अधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा सरकारी अभियोक्ता तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, जिल्हा रुग्णालय, पोलिस अधीक्षक कार्यालय आदी विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
‘किसान मानधन’
योजनेचा लाभ घ्या
सिंधुदुर्गनगरी ः प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनेअंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांची नोंदणी सुरू आहे. या योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरमहा रक्कम ३ हजार रुपये निश्चित पेन्शन देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन नोडल अधिकारी, पी. एम. किसान योजना तथा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री नाईकनवरे यांनी केले आहे. योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार १८ ते ४० वर्षे वयोगटातील तसेच भू-अभिलेखांनुसार ज्या शेतकऱ्यांच्या नावे २ हेक्टरपर्यंत लागवडीलायक क्षेत्र आहे, असे शेतकरी योजनेत सहभागी होण्यास पात्र आहेत. पात्र शेतकऱ्यांनी त्यांच्या १८ ते ४० वयानुसार रक्कम ५५ ते २०० रुपयांपर्यंत वयाच्या ६० वर्षांपर्यंत मासिक हप्ता भरावयाचा आहे. शेतकऱ्यांच्या मासिक हप्त्याइतकीच रक्कम केंद्र पेन्शन फंडामध्ये भरणार आहे. शेतकऱ्यांना ६० वर्षे वयानंतर मासिक ३००० रुपये पेन्शन मिळणार आहे. जास्तीत जास्त पात्र शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे.
