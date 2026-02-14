भोसले डी. फार्मसीला ‘एनबीए’ मानांकन
24546
भोसले डी. फार्मसीला ‘एनबीए’ मानांकन
२०२८ पर्यंत वैध; जिल्ह्यातील पहिले महाविद्यालय
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १४ ः येथील यशवंतराव भोसले कॉलेज ऑफ फार्मसी या महाविद्यालयाने जिल्ह्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रात ऐतिहासिक कामगिरी नोंदवली आहे. कॉलेजच्या डिप्लोमा इन फार्मसी (डी. फार्मसी) या अभ्यासक्रमाला नॅशनल बोर्ड ऑफ ॲक्रिडिटेशन (एनबीए) कडून अधिकृत मानांकन प्राप्त झाले असून हे मानांकन मिळवणारे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हे पहिलेच फार्मसी महाविद्यालय ठरले आहे. या मानांकनाची वैधता ३१ डिसेंबर २०२८ पर्यंत असणार आहे.
नॅशनल बोर्ड ऑफ ॲक्रिडिटेशन ही राष्ट्रीय स्तरावरील स्वायत्त संस्था असून ती तांत्रिक आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या गुणवत्तेचे कठोर निकषांवर मूल्यमापन करते. हे मानांकन मिळवण्यासाठी महाविद्यालयाला प्रदीर्घ प्रक्रियेतून जावे लागले. यात कॉलेजमधील अध्यापन पद्धती, प्राध्यापकांची उच्च शैक्षणिक पात्रता, सुसज्ज प्रयोगशाळा, अद्ययावत पायाभूत सुविधा, विद्यार्थ्यांचा निकाल, प्लेसमेंट आणि उद्योगांशी असलेला समन्वय अशा विविध बाबींचे तज्ज्ञ समितीकडून निरीक्षण करण्यात आले. सर्व निकषांवर कॉलेज पात्र ठरल्याने हे मानांकन प्रदान करण्यात आले आहे.
या उल्लेखनीय यशाबद्दल कॉलेजचे सर्वस्तरांतून कौतुक झाले. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे फार्मसी शिक्षण उपलब्ध करून दिल्याबद्दल विद्यार्थी व पालकवर्गातून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. भविष्यातही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचा निर्धार संस्थेने या निमित्ताने व्यक्त केला. यावेळी कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. विजय जगताप, विभागप्रमुख स्नेहा सावंत, सत्यजित साठे व संपूर्ण डी.फार्मसी टीमचे संस्थेच्या वतीने अभिनंदन करण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.