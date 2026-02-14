-नाखरे भगवती शाळेची गुणवत्तेत भरारी
काही सुखद--लोगो
-rat१४p१२.jpg-
P२६O२४५२८
पावस ः नाखरे भगवतीवाडी शाळा.
-----
नाखरे भगवती शाळेची गुणवत्तेत भरारी
विद्यार्थ्यांमधील सुप्त गुणांचा शोध ; शिक्षकांच्या प्रयत्नांना लोकसहभागाचे पाठबळ
सकाळ वृत्तसेवा
पावस, ता. १४ : रत्नागिरी तालुक्यातील नाखरे गावातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नाखरे भगवती नं.२ या शाळेने अल्पावधीतच शैक्षणिक गुणवत्ता, विविध स्पर्धांतील यश, नवोपक्रम आणि लोकसहभागाच्या बळावर आदर्श शाळेची ओळख निर्माण केली आहे.
रत्नागिरी तालुक्यातील नाखरे गावातील भगवती मंदिर परिसरातील भगवती शाळा नं. २ मध्ये पहिली ते पाचवीपर्यंत वर्ग आहेत. मे २०२३ मध्ये बदली होऊन आलेल्या दोन शिक्षकांनी शाळेचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यास सुरुवात केली. जिल्हा परिषद रत्नागिरी टॅलेंट सर्च परीक्षेत तालुकास्तरावर चौथीतील दोन विद्यार्थ्यांची निवड झाली. सिधुरत्न परीक्षेत चौथीतील सम्राट सुहास घवाळी याने रौप्य, तर देवांग वाळींबेने कास्यपदक मिळवले. अक्षरगंगा प्रज्ञाशोध परीक्षेत पहिलीतील अन्वी प्रदीप हरमलेने जिल्हास्तरीय तृतीय क्रमांक मिळवला.
सन २०२५-२६ मध्ये शाळेत परसबाग, सेंद्रिय खत निर्मिती, प्लास्टिकमुक्त व तंबाखूमुक्त शाळा, ‘मजेत शिकूया विज्ञान’, संगणकाशी मैत्री, मराठी-गणित-इंग्रजी विषयांसाठी ज्ञानकुंभ व शब्द पाठांतर, गप्पी मासे पालन असे विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. गुणवत्तावाढीसोबतच विद्यार्थ्यांमध्ये नैतिक मूल्ये रुजविण्यावर भर दिला जात आहे. माजी विद्यार्थ्यांच्या सहकार्याने शाळेला संगणक, प्रिंटर, मिक्सर, सीसीटीव्ही, सोलर पॅनल यांसारखी साधने मिळाली. तसेच सरपंच विद्या जाधव, उपसरपंच विजय चव्हाण, सदस्य व कर्मचारी यांच्या सहकार्याने शाळेचा परिसर सुशोभित झाला.
---
विविध स्पर्धांमध्ये यश
शाळेचा पट वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करून शाळेत पाचवीचा वर्ग सुरू करण्यात आला. पहिल्याच वर्षी २०२४-२५ मध्ये मुख्याध्यापक स्नेहल अनंत कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली १०० टक्के शिष्यवृत्ती निकालाची नोंद झाली. अध्यापनासाठी शाळेत १०० टक्के डिजिटल वर्गखोल्यांचा वापर केला जातो. टाकाऊपासून विज्ञान साहित्य निर्मितीत शाळेने तालुक्यात प्रथम क्रमांक मिळवून जिल्हास्तरावर सहभाग नोंदवला. व्हिडिओ निर्मितीत सचिन तुळशीराम रामपूरकर यांनी तालुका व जिल्हास्तरावर प्रथम क्रमांक मिळवला. तसेच राज्यस्तरीय स्पर्धेत स्नेहल अनंत कदम यांनी तालुकास्तरावर प्रथम क्रमांक मिळवून विभागस्तरावर सहभाग घेतला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.