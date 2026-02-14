साहित्यिकांनी कोकणावर सकारात्मक लिखाण करावे
-ratchl१४१.jpg-
२६O२४५६०
चिपळूण ः ग्रामीण मराठी साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन करताना मंत्री उदय सामंत. शेजारी आमदार शेखर निकम, बाबाजी जाधव, डॉ. तानाजीराव चोरगे.
-------
कोकणावर सकारात्मक लिखाण करा
पालकमंत्री उदय सामंत ः मांडकीत ग्रामीण साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १४ ः विपुल निसर्ग संपदाने नटलेल्या कोकणात सारं काही आहे. त्याचं आपणच आपल्या पद्धतीने विविध स्तरावर सादरीकरण केले पाहिजे. विशेषतः साहित्यिकांनीही कोकणच्या दृष्टीने सकारात्मक लिखाण करायला हवे. कोकणच्या तुलनेत कॅलीफोर्निया हा केवळ दहा टक्केच आहे. कोकणात सर्व नैसर्गिक आहे, तर कॅलिफोर्नियामध्ये कृत्रीमता आहे. त्यामुळे कोकणातील निसर्ग टिकवू या, असे आवाहन मराठी भाषा मंत्री तथा पालकमंत्री उदय सामंत यांनी आज येथे केले.
मांडकी-पालवण येथील डॉ. तानाजीराव चोरगे शिक्षण व संशोधन संस्थेच्या वतीने आयोजित राज्यातील पहिल्या ग्रामीण कृषी, सहकार मराठी साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन आज मराठी भाषा मंत्री सामंत यांच्या हस्ते झाले. यावेळी ते बोलत होते.
सामंत म्हणाले, बॅरिष्टर नाथ पै यांनी आखलेल्या मार्गावरून आपला प्रवास सुरू आहे. कोकण रेल्वेचे निर्माते मधू दंडवते यांचे नाव मुंबई विद्यापीठाच्या उपकेंद्राला दिले. चरित्रकार धनंजय कीर यांचे नाव रत्नागितील उपकेंद्राला दिले. कोकण सुपुत्रांचा आपणच आपल्या पद्धतीने सन्मान केला आहे. विश्व मराठी साहित्य संमेलन यावर्षी नाशिक येथे होत आहे. कुसुमाग्रजांचे हे गाव आहे. जगभरातील मराठी भाषिक येथे यावेत, हा यामागचा उद्देश आहे. सीमा भागातील मराठी ग्रंथालयांना शासनाने अनुदान दिले. त्यातून अनेक वाचनालये उभी राहत आहेत. मातृभाषा टिकण्यासाठी अशा संमेलनांची आवश्यकता आहे. ही संमेलने केवळ चर्चेपुरती राहायला नको. साहित्य संमेलनात नेहमीच राजकारण्यांवर टिका केली जाते. मात्र राजकारणात देखील कलाकारांची काही कमी नाही.
कोकण कृषी विद्यापीठाबाबत मंत्री सामंत म्हणाले, कृषी विद्यापीठे हे संशोधनाची केंद्रे बनली पाहिजेत. येथून शास्त्रज्ञ घडले पाहिजेत. जेणेकरून शेतकऱ्यांना संकटाच्या काळात मदत होईल. लागलेली कीड त्याचवर्षी गेली पाहिजे, अशी कोपरखळी देखील मारली. कृषी विद्यापीठांमध्ये सुमारे २५ हजार एक जागा पडीक आहेत, त्यांचा संशोधनासाठी वापर व्हायला हवा.
यानिमित्ताने डॉ. तानाजीराव चोरगे लिखित आंदोलन या पुस्तकाचे, तसेच स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. या वेळी पद्मश्री पोपटराव पवार, आमदार शेखर निकम, भास्कर जाधव, माजी आमदार सदानंद चव्हाण, नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ, शिल्पा सुर्वे, समिती अध्यक्ष प्रकाश देशपांडे, प्रमुख कार्यवाह डॉ. निखिल चोरगे, बाबाजी जाधव, जयवंत जालगांवकर, अरुण इंगवले, डॉ. राजन गवस आदी उपस्थित होते.
-------
चौकट
सकारात्मकता मांडायला हवी
शासनाच्या सहकार्यामुळे राज्यातील पहिले ग्रामीण साहित्य संमेलन येथे होऊ शकले. साहित्यिकांनी नेहमीच सकारात्मकता मांडायला हवी. भाषा आणि समाजा-समाजात वाद, विद्धंस होईल, असे लिखाण करू नये. बोलीभाषा टिकण्यासाठी व मराठी भाषा अधिक समृद्ध होण्यासाठी सर्वांनीच योगदान द्यायला हवे, असे प्रतिपादन संमेलनाध्यक्ष डॉ. तानाजीराव चोरगे यांनी केले.
--------
चौकट
शेती, संशोधनावर लिखाण व्हावे
स्वागताध्यक्ष कुलगुरू डॉ. संजय भावे म्हणाले, जगात शेती आणि शिक्षण हेच शाश्वत आहे. अलीकडच्या ग्रामीण लेखनामध्ये शेती, संशोधन समस्या येत नाहीत. त्यामुळे साहित्यिकांनी याकडे लक्ष दिले पाहिजे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.