पान एक-यात्रोत्सवासाठी कुणकेश्वर सज्ज

कुणकेश्वर ः कुणकेश्वर यात्रोत्सवाची तयारी पूर्ण झाली असून, पूर्वसंध्येला शनिवारी मंदिरात दर्शनासाठी भाविकांची अशी रांग होती.
(छायाचित्र ः संतोष कुळकर्णी)
कुणकेश्वर ः येथील यात्रेची मंदिर परिसरातील तयारी पूर्ण झाली आहे.
सकाळ, सिंधुदुर्ग, कुणकेश्वर यात्रा, तयारी
यात्रोत्सवासाठी कुणकेश्वर सज्ज
रोषणाईचा झगमगाट; लाखो भक्तांचा आज मेळा
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. १४ ः कोकणची दक्षिण काशी म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या तालुक्यातील श्री क्षेत्र कुणकेश्वर येथे महाशिवरात्रीनिमित्ताने उद्यापासून (ता.१५) यात्रा भरत आहे. तीन दिवस चालणाऱ्या यात्रेची तयारी पूर्ण झाली असून, यात्रेकरूंच्या स्वागतासाठी देवस्थानसह पोलिस, तसेच प्रशासन सज्ज आहे. यात्रेनिमित्ताने मंदिर व परिसरात विद्युत रोषणाई केली असून, परिसर फुलांनी सजवण्यात आला आहे.
दरम्यान, शनिवारी मध्यरात्री मंदिरात विधीवत पूजा होऊन यात्रेला प्रारंभ होईल. पहाटेपासून दर्शनासाठी मंदिर खुले करण्यात येईल. तीन दिवस चालणाऱ्या यात्रेची मंगळवारी (ता.१७) समुद्रस्नानाने सांगता होईल. समुद्रस्नानाचा योग दिवसभर असल्याने भाविकांची गर्दी होण्याची शक्यता आहे. यात्रेसाठी मंदिर, तसेच भक्तनिवास परिसरात भाविकांसाठी दर्शन रांगेची व्यवस्था करण्यात आली आहे. दर्शन मार्गावर तसेच मंदिराच्या परिसरात मंडप घालण्यात आला आहे. मंदिरावर तसेच यात्रा परिसरात विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. परिसरात हिरकणी कक्ष तयार करण्यात आला आहे. भाविकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पोलिसांनी आपली यंत्रणा कार्यरत केली आहे.
उद्या (ता.१५) सायंकाळी विविध देवस्वाऱ्या भेटीला येणार असल्याने त्यादृष्टीने नियोजन करण्यात येत आहे. यात्रेत खाजा, खाद्यपदार्थ, तसेच खेळणी, कापड व अन्य साहित्याचे विक्रेते, हॉटेल व्यावसायिक दाखल झाले आहेत. समुद्रकिनारी भेळ, आईस्क्रीम विक्रेते तसेच हॉटेल आदी स्टॉल उभारण्यात आले आहेत. तेथेही विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. बंदोबस्तासाठी पोलिस फौजफाटा कुणकेश्वरला दाखल होत होता. पोलिस अधिकारी बंदोबस्ताचा आढावा घेत होते. यात्रेनिमित्ताने एसटीने हंगामी आगार उभारला आहे. खासगी वाहनांसाठी स्वतंत्र पार्किंग व्यवस्था आहे. तारामुंबरी-मिठमुंबरी पुलावरून कुणकेश्वरला येणाऱ्या भाविकांच्या दृष्टीनेही नियोजन केले आहे. आरोग्य विभागामार्फत कक्ष कार्यरत करण्यात आले आहेत. देवस्थानची मंडळी यात्रा नियोजनात व्यस्त होती. दर्शन व्यवस्था पूर्ण झाली असून, मंदिर आणि परिसर सुशोभीकरण केला आहे. पोलिसांनी वाहतुकीचे नियोजन केले आहे.
चौकट
पाच देवस्वाऱ्या भेटीसाठी
यात्रेत श्री देव लिंगेश्वर-पावणादेवी देवस्थान (जानवली, कणकवली), श्री देव नागेश्वर-पावणादेवी (नागवे, कणकवली), श्री पावणाई रवळनाथ देवस्थान (मालोंड बेलाचीवाडी, मालवण), श्री भैरवनाथ देवस्थान (वरवडे, कणकवली), श्री देव गांगेश्वर देवस्थान (नारिंग्रे, देवगड) आदी पाच देवस्वाऱ्या कुणकेश्वर भेटीला येणार असल्याची माहिती देवस्थानतर्फे देण्यात आली.
चौकट
दर्शनासाठी गर्दी
कुणकेश्वर यात्रेला उद्यापासून सुरुवात होणार असली तरी आजपासूनच मंदिरात दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी झाली होती. दर्शनासाठी रांग लागली होती. आज सुटीचा दिवस असल्याने बाहेरील पर्यटकांची संख्याही अधिक होती. यात्रा मार्गावरील वाहनांच्या वर्दळीत वाढ झाली होती.
