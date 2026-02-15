24568
सरकारी कर्मचारी पतसंस्थेच्या
अध्यक्षपदी कृष्णा आडणेकर
आडारकरांची उपाध्यक्षपदी निवड
सावंतवाडी, ता. १५ ः सिंधुदुर्ग जिल्हा राज्य सरकारी कर्मचारी सहकारी पतसंस्थेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदासाठी झालेल्या निवडणुकीत अध्यक्षपदी कृष्णा उर्फ प्रकाश आडणेकर तर उपाध्यक्षपदी देविदास आडारकर विजयी झाले.
संस्थेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीसाठी संचालक मंडळाची सभा सिंधुदुर्गनगरी येथील पतसंस्था कार्यालयात नुकतीच श्रीकृष्ण मयेकर (अध्यासी अधिकारी, मुख्य लिपिक अधीन जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग) यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी अध्यक्षपदासाठी कृष्णा आडणेकर व बाळकृष्ण रणसिंग यांनी अर्ज दाखल केले, तर उपाध्यक्षपदासाठी देविदास आडारकर व अमित गंगावणे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. गुप्त मतदान पद्धतीने झालेल्या निवडणुकीत अध्यक्ष पदाचे उमेदवार आडणेकर यांना १० मते तर रणसिंग यांना ४ मते मिळाली. उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये आडारकर यांना १० मते तर गंगावणे यांना ४ मते मिळाली. अध्यासी अधिकाऱ्यांनी संस्थेच्या अध्यक्षपदी श्री. आडणेकर व उपाध्यक्षपदी श्री. आडारकर यांची निवड झाल्याचे घोषित केले.
या सभेला संस्थेचे संचालक दिनेश खवळे, वासुदेव वरवडेकर, राजेश चव्हाण, वर्षा मोहिते, अनघा तळावडेकर, वंदन गावडे, चेतन गोसावी, राजेंद्र शिंगाडे, विलास चव्हाण, राजन साळुंखे, संस्थेचे सचिव नीलेश कुडाळकर उपस्थित होते. सचिव नीलेश कुडाळकर यांनी शुभेच्छा दिल्या. संस्थेचे माजी संचालक राजू तावडे, माजी अध्यक्ष संजय आठले, ज्येष्ठ पत्रकार अभिमन्यू लोंढे, संतोष सावंत, संतोष मुळीक, ॲड. समीर वंजारी, मुन्ना कोरगावकर, मोहन वाडकर, मिलिंद डोके, गावकर, अजय चिंदरकर, संदीप पाटील, नाथा कदम, डॉ. मिलिंद लोके, न्यायालयीन कर्मचारी दशरथ गावडे, बाळा पालव, प्रसाद मराठे, राजन ठाकूर, सुरेश चोडणकर, रमेश परिवार, संजय गावडे यांनी सत्कार केला.
