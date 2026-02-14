क्राईम
ट्रक उलटून
चालक जखमी
रत्नागिरी ः तालुक्यातील खंडाळा येथील पेट्रोलपंपाजवळ कोळसा भरलेला ट्रक उलटून अपघात झाला. जखमी ट्रक चालकास उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. साबीर आलम (वय २५, रा. झारखंड) असे अपघातात जखमी झालेल्या ट्रक चालकाचे नाव आहे. ही घटना शनिवारी (ता. १४) सकाळी खंडाळा पेट्रोल पंपाजवळ घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार शनिवारी सकाळी साबीर आलम हा ट्रकमधून कोळसा भरुन जात होता. तो खंडाळा पेट्रोलपंपाजवळ आला असता त्याचा ट्रकवरील ताबा सुटला आणि ट्रक रस्त्याच्या बाजूला जावून उलटला. या अपघातात साबीरला दुखापत झाली. उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या अपघाताची नोंद रुग्णालयाच्या पोलिस चौकित करण्यात आली आहे.
अनोळखी वाहनाची
मोटारीला धडक
रत्नागिरी ः संगमेश्वर तालुक्यातील धामणी येथील रस्त्यावर मुंबई ते सिंधुदुर्गला जाणाऱ्या मोटारीला अनोळखी वाहनाने समोरुन धडक दिली. या अपघातात मोटारीतील दोन महिला व एक पुरुष जखमी झाला. उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. ही घटना शनिवारी (ता. १४) सकाळी साडेआठच्या सुमारास धामणी (ता. संगमेश्वर) रस्त्यावर घडली. मिनाक्षी गोविंद पेडणेकर (२३), माधुरी पाटकर (५३), चिराग पाटकर (२५, सर्व रा. मुंबई) अशी अपघातातील तीन जखमींची नावे आहेत. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार शनिवारी सकाळी चिराग पाटकर मोटारीतून मिनाक्षी पेडणेकर आणि माधुरी पाटकर यांना घेऊन मुंबई ते सिंधूदुर्ग असे जात होते. सकाळी धामणी येथे आले असता समोरुन येणाऱ्या अनोळखी वाहनाने त्यांच्या मोटारीला धडक दिली. या अपघातात दोन महिलांसह एकजण जखमी झाला. उपचारासाठी त्यांना रुग्णवाहिकेतून जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
रिक्षा भाड्यावरुन
प्रवाशाला मारहाण
रत्नागिरी ः शेअर रिक्षाच्या भाड्यावरुन झालेल्या वादातून मुंबईहून आलेल्या प्रौढाला रिक्षा चालक आणि अन्य दोघांनी बेदम मारहाण केली. जखमी प्रौढाला उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. गजानन पांडुरंग पेर्वी (वय ४९, रा. पेण दादर, रायगड) असे मारहाण करण्यात आलेल्या प्रौढाचे नाव आहे. ही घटना शनिवारी (ता. १४) सकाळी साडेआठच्या सुमारास रत्नागिरी रेल्वेस्टेशन येथे घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार गजानन पेर्वी हे शुक्रवारी रात्री मुंबईहून रत्नागिरीला आले होते. रात्र झाल्याने ते शुक्रवारी रात्री रत्नागिरी रेल्वेस्टेशनवरच थांबले होते. शनिवारी रेल्वेस्टेशनहून ते आठवडा बाजार येण्यासाठी शेअर रिक्षा करण्यासाठी रिक्षा स्टँडवर गेले होते. तेथील एका रिक्षा चालकाने त्यांना शेअर रिक्षाचे ५० रुपये प्रती प्रवासी भाडे असल्याचे सांगितले. त्यावर गजानन पेर्वी यांनी आपल्याकडे ३० रुपयेच असल्याचे रिक्षा चालकाला सांगितले. यातून त्यांच्यात वाद सुरू झाला आणि रिक्षा चालकासह रिक्षेतील अन्य दोघांनी पेर्वी यांना शिवीगाळ करत बेदम मारहाण केली. त्यांना उपचारासाठी जिल्हा शासकिय रुग्णालयात दाखल केले. या प्रकरणी जिल्हा रुग्णालयाच्या पोलिस चौकीत नोंद करण्यात आली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.