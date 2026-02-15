‘कोलगाव’च्या पाच विद्यार्थ्यांना स्काऊट-गाईड पुरस्कार जाहीर
दत्तराज सुतार, गणेश कानसे, अपेक्षा राऊळ, तनिष्का कदम, हर्षदा माईणकर
‘कोलगाव’च्या पाच विद्यार्थ्यांना
स्काऊट-गाईड पुरस्कार जाहीर
सावंतवाडी ः कोलगाव माध्यमिक विद्यालयाच्या स्काऊट-गाईड विभागातील पाच विद्यार्थ्यांनी यंदाच्या राज्य पुरस्कारावर आपले नाव कोरले आहे. यामध्ये दोन स्काऊट्स व तीन गाईड्सचा समावेश असून, महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊट्स व गाईड्स संस्था, मुंबई यांच्यावतीने हा सन्मान जाहीर केला आहे. पुरस्कार प्राप्त विद्यार्थ्यांमध्ये स्काऊट विभागातून दत्तराज सुतार व गणेश कानसे, तर गाईड विभागातून अपेक्षा राऊळ, तनिष्का कदम व हर्षदा माईणकर यांचा समावेश आहे. या विद्यार्थ्यांची अंतिम निवड चाचणी कोल्हापूर-सोनतळी येथील राज्यस्तरीय प्रशिक्षण केंद्रात पार पडली. या विद्यार्थ्यांना विद्यालयाचे मुख्याध्यापक व स्काऊट मास्टर अरविंद मेस्त्री, गाईड कॅप्टन संगीता संजय महापुरे यांचे मार्गदर्शन तसेच जिल्हा संघटक अंजली माहुरे, सोमनाथ गायकवाड यांचे सहकार्य लाभले. या यशाबद्दल कोलगाव शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष रविकिरण तोरसकर आदींनी अभिनंदन केले.
‘जिव्हाळा’चा वर्धापन सामाजिक उपक्रमांनी
कुडाळ ः तालुक्यातील माड्याचीवाडी रायवाडी येथील श्री सुरेश बिर्जे संचलित जिव्हाळा सेवाश्रमच्या दहाव्या वर्धापन दिनानिमित्त व अन्वेष बिर्जे याच्या वाढदिवसानिमित्त सामाजिक व आरोग्य विषयक उपक्रम राबविण्यात आले. कार्यक्रमाची सुरुवात सरस्वती पूजन व दीपप्रज्वलनाने करण्यात आली. बॅ. नाथ पै कॉलेजच्या सौ. ओटवणेकर तसेच संस्थेचे अध्यक्ष सुरेश बिर्जे, बाबा गावडे, जयप्रकाश प्रभू, अरुण परब, श्री. फणसेकर आदींसह संजय बिर्जे, संदीप बिर्जे, गीतांजली बिर्जे, आर्या बिर्जे, श्रेया बिर्जे, साक्षी बिर्जे, शोभा बिर्जे, दीपाली पाटकर आदी उपस्थित होते. त्यानंतर आश्रमातील लाभार्थ्यांना फळांचे वाटप करण्यात आले. बॅ. नाथ पै नर्सिंग कॉलेजच्या विद्यार्थिनींनी फिजिओथेरपी, रक्तदाब, शुगर, वजन आदी तपासण्या केल्या.
