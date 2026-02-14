-८४ उमेदवार अपात्र, २४७ उमेदवारांची दांडी
रत्नागिरी ः पोलिस भरती प्रक्रियेत मैदानी चाचणीसाठी सज्ज असलेले उमेदवार.
पहील्याच दिवशी २४७ उमेदवार गैरहजर
रत्नागिरी पोलिस भरती ; कडक शिस्त, पारदर्शकतेवर अधिक भर
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १४ : जिल्हा पोलिस दलातील पोलिस शिपाई आणि चालक पदांसाठीच्या भरती प्रक्रियेला अत्यंत शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक वातावरणात सुरू झाली. जिल्हा पोलिस अधीक्षक नितीन बगाडे आणि अपर पोलिस अधीक्षक बी. बी. महामुनी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही प्रक्रिया राबवण्यात आहे. कोणत्याही गैरप्रकाराला वाव मिळणार नाही याची कडक अंमलबजावणी केली जात आहे. पहिल्याच दिवशी ८८४ उमेदवारांना बोलवण्यात आले होते. त्यापैकी ५५३ हजर होते. ८४ उमेदवार अपात्र ठरले तर २४७ उमेदवारांनी दांडी मारली.
जिल्हा पोलिस दलातील १०८ रिक्त पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या भरती प्रक्रियेसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणाहून एकूण ६ हजार ४७९ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. मिरजोळे एमआयडीसी येथील जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या मैदानावर ही भरती प्रक्रिया कालपासून सुरू झाली. ती २१ फेब्रुवारी २०२६ (रविवार वगळता) या कालावधीत होणार आहे. दररोज पहाटे पाच वाजल्यापासूनच मैदानी चाचण्यांना सुरुवात करण्यात येत आहे. भरती प्रक्रियेच्या पहिल्या दिवशी (ता. १३) एकूण ८८४ उमेदवारांना शारीरिक चाचणीसाठी बोलावण्यात आले होते. त्यापैकी ६३७ उमेदवारांनी प्रत्यक्षात हजेरी लावून आपले नशीब आजमावले. उर्वरित उमेदवारांच्या अनुपस्थितीची नोंद घेण्यात आली आहे.
बनावट कागदपत्रे आढळल्यास संबंधित उमेदवारावर गुन्हा दाखल करण्यात येईल. रत्नागिरी पोलिस भरती ही पूर्णपणे गुणवत्तेवर आधारित असेल. उमेदवारांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि शिस्तीचे पालन करावे, अशा सूचना सर्व उमेदवारांना जिल्हा पोलिस दलातर्फे देण्यात आल्या.
‘रत्नसेतू चॅटबॉट’ची मदत
उमेदवारांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी आणि पारदर्शकता जपण्यासाठी प्रशासनाने ‘रत्नसेतू'' चॅटबॉट’ (९३७१४१५६१२), डायल ११२ आणि पोलिस अधीक्षक कार्यालयाचा संपर्क क्रमांक उपलब्ध करून दिला आहे. कोणतीही संशयास्पद हालचाल दिसल्यास या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
