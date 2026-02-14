चालकाचा ताबा सुटला, घात झाला
24582
चालकाचा ताबा सुटला, घात झाला
सावडाव तिठा येथील दुर्घटना; मोटारीची रिक्षाला धडक, चौघे जखमी
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता.१४ : मुंबई-गोवा महामार्गावर सावडाव तिठा येथे आज सकाळी सुमारे ८.४५ च्या सुमारास सहा आसनी रिक्षा आणि मोटार यांच्यात अपघात झाला. यात चार जण जखमी झाले असून दोन्ही वाहनांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईकडून गोव्याच्या दिशेने जाणारी मोटारीने (एमएच ४७ सीडी २६७८) प्राईम तुषार पराडकर (वय २६, रा. एकतानगर, चारकोप कांदिवली) हे कणकवलीच्या दिशेने येत होते. सावडाव तिठा येथे मोटार चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले. या मोटारीने पुढे सहा आसनी रिक्षाला (एमएच ०७ सी ८१४४) जोरदार धडक दिली. या अपघातानंतर दोन्ही वाहने महामार्गालगतच्या झुडूपांत जाऊन थांबली. या अपघातात रिक्षामधील प्रवासी गवस कासिम साठविलकर (वय ४२), मज्जाद अब्दुल रजाक साठविलकर (वय ३०), कासम उस्मान नावळेकर (वय ५५) आणि अहमद युसुफ साठविलकर (वय ३५, सर्व रा. नांदगाव, ता. कणकवली) हे जखमी झाले. जखमींना तत्काळ कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. अपघातानंतर घटनास्थळी पोलिस श्री. चोडणकर, हवालदार श्री. सरमळकर, पोलिस श्री. जगताप यांनी भेट देऊन पंचनामा केला. मात्र, सायंकाळी उशिरापर्यंत या घटनेची नोंद कणकवली पोलिस ठाण्यात झाली नव्हती.
---
वाढते अपघात, कारवाई गरजेची!
मुंबई-गोवा महामार्गावर वारंवार होणारे अपघात ही गंभीर बाब ठरत आहे. वेगमर्यादा पाळली जात नसणे, धोकादायक वळणे, वाढती वाहतूक आणि निष्काळजीपणा यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढत आहे. अशा घटनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलिसांनी अधिक कडक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. महामार्गावर नियमित वेग तपासणी मोहीम आवश्यक आहे. धोकादायक ठिकाणी पोलिसांची कायमस्वरूपी तैनात हवेत.
सीसीटीव्ही व स्पीड कॅमेरे बसविणे गरजेचे आहे. नियमभंग करणाऱ्यांवर कडक दंडात्मक कारवाई करावी, जनजागृती अभियान राबविणे,
अपघातानंतर केवळ पंचनामा करून थांबण्याऐवजी प्रतिबंधात्मक कारवाईला प्राधान्य देणे ही काळाची गरज आहे.
-----
चालकांनी काय काळजी घ्यावी?
अपघात टाळण्यासाठी चालकांनी काही मूलभूत नियमांचे काटेकोर पालन करणे अत्यावश्यक आहे. वेगमर्यादा काटेकोरपणे पाळावी, ओव्हरटेक करताना सुरक्षित अंतर ठेवावे, तीव्र वळणे व तिठ्यांवर वेग कमी करावा, मद्यपान करून वाहन चालवू नये, वाहनाचे ब्रेक, टायर व दिवे यांची नियमित तपासणी करावी, मोबाईलचा वापर टाळावा, सावध चालकच सुरक्षित प्रवासाची हमी देऊ शकतो. नियमांचे पालन केल्यास अनेक अपघात टाळता येऊ शकतात.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.