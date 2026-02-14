चिमुकल्यांच्या कलाविष्कारांनी रंगत
मालवणवासीय मंत्रमुग्ध; ‘काळे आजी शिशुविहार’चे स्नेहसंमेलन
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १४ : येथील टोपीवाला हायस्कूलमधील काळे आजींच्या शिशुविहार बालवाडीचे वार्षिक स्नेहसंमेलन मामा वरेरकर नाट्यगृह येथे उत्साहात झाले. यावेळी बालवाडीच्या चिमुकल्या मुलांनी सादर केलेल्या विविध कलाविष्कारांनी उपस्थितांची मने जिंकली.
या स्नेहसंमेलनाची सुरुवात दीपप्रज्वलन व काळे आजी यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून करण्यात आले. यावेळी बालवाडीच्या संचालक मालती काळे व श्रीधर काळे यांच्यासह सर्व शिक्षक व इतर उपस्थित होते. या स्नेहसंमेलनात बालवाडीची १०० मुले सहभागी झाली होती. ‘भारताचे सांस्कृतिक दर्शन’ अशी या स्नेहसंमेलनाची संकल्पना होती. बालवाडीच्या लहान व मोठ्या गटातील चिमुकल्या मुलांनी विविध हिंदी, मराठी, पारंपरिक व लोकगीतांवर नृत्ये सादर करत भारतातील प्रांतिक व सांस्कृतिक विविधता दर्शविताना विविधतेतील एकताही दाखवली. काही मुलांनी गायन, अभिनय आणि वक्तृत्व गुणांचे सादरीकरण केले. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनावर आधारित नृत्याविष्कारानेही उपस्थितांची मने जिंकली.
या मुलांच्या नृत्यांसाठी कोरियोग्राफर म्हणून सिद्धेश पालव, केतकी सावजी, हर्षदा मेस्त्री, भाग्यश्री फोंडबा, भावना माजिक, विशाखा परुळेकर तसेच मुख्य शिक्षिका कमल बांदकर यांनी सहकार्य केले. कार्यक्रम यशस्वितेसाठी कमल बांदकर, शर्वरी घाडी, निशा बिडये, शालन सावंत, स्वप्ना म्हापणकर या शिक्षकांनी मेहनत घेतली. श्रीधर काळे यांनी प्रास्ताविक केले. प्रभुदास आजगावकर यांनी सूत्रसंचालन केले. श्रीधर काळे यांनी आभार मानले.
