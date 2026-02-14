कशेळीतील घर आगीत बेचिराख
-rat14p14.jpg
24530
राजापूर : हरिश्चंद्र फोडकर यांच्या घराला लागलेली आग.
कशेळीत आगीत घर बेचिराख
आठ लाखांचे नुकसान; शॉर्टसर्किटचा अंदाज
राजापूर, ता. १४ : तालुक्यातील कशेळी येथे घराला आग लागल्याची घटना शुक्रवारी (ता. १३) रात्री घडली. यामध्ये घर पूर्ण जळून खाक झाल्याने सुमारे आठ लाखांचे नुकसान झाले आहे. घरात चौघेजण होते; मात्र सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
कशेळी येथील हरिश्चंद्र मारुती फोडकर, तुषार फोडकर यांच्या राहत्या घराला शुक्रवारी मध्यरात्री सुमारे तीन वाजता आग लागली. या घरातील चौघांना उष्णतेचे चटके लागू लागल्याने ते त्वरित घरातून बाहेर पडल्याने मोठा अनर्थ टळला. शेजारील ग्रामस्थांनीही आग लागल्याचे समजताच फोडकर यांच्या घराकडे धाव घेतली, मात्र आग एवढी मोठी होती की ती आटोक्यात आणता आली नाही.
याबाबतचे वृत्त कळताच शिंदेसेनेचे तालुकाप्रमुख दीपक नागले यांनी धाव घेत पाहणी केली व पुढील कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. या वेळी सरपंच हळदणकर, तलाठी काजल सगट, पोलिसपाटील सुतार यांनी पंचनामा केला. यामध्ये सुमारे ८ लाखांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला. ही आग शॉर्टसर्किटमुळे लागली असावी, असा अंदाज आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.