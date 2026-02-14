क्राईम
नांदिवडेत अमली पदार्थ जप्त
परप्रातियावर गुन्हा ; २३ हजारांचा मुद्देमाल जप्त
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १४ ः तालुक्यातील जयगड येथील एका कामगार कॉलनीचे कंम्पाऊंडच्या भितीजवळ गांजा सदृश्य अमली पदार्थ विक्री करणाऱ्या बिहारीला प्रौढास पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून ७८४ ग्रॅम वजनाचा २३ हजार ५२० रुपयांच्या गांजा सदृश्य अमली पदार्थ जप्त केला. या प्रकरणी जयगड पोलिस ठाण्यात संशयिताविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सिंटू कुमार राम मिस्त्री असे संशयिताचे नाव आहे. ही घटना शुक्रवारी (ता. १३) रात्री निदर्शनास आली.
पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार संशयित सिंटू मिस्त्री हा जयगड ते नांदिवडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील एका कॉलनीच्या कंम्पाऊंडच्या भिंतीजवळ गांजा सदृश्य अमली पदार्थासह सापडला. त्याच्याकडून ७८४ गॅम वजनाचा २३ हजार ५२० रुपयांचा गांजा सदृश्य मुद्देमाल जप्त केला. या प्रकरणी पोलिस हवालदार मिलिंद कदम यांनी जयगड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरुन पोलिसांनी संशयिताविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. अधिक तपास जयगड पोलिस अमंलदार करत आहेत.
--
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.