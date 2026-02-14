मारूती मंदिरचा रस्ता सजणार ग्लोबल स्टोनने
-rat१४p१८.jpg-
P२६O२४५७६
रत्नागिरी ः शहरातील मारुती मंदिर सर्कलभोवती बसविण्यात येणाऱ्या ग्लोबल स्टोनसाठी सुरू असलेले खोदाईचे काम.
----
मारुती मंदिर सर्कलचे रूप पालटणार
स्मार्ट सिटी अंतर्गत विकास ; ग्लोबल स्टोनने रस्ता
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १४ : शहरातील मारुती मंदिर सर्कलला आता स्मार्ट सीटी अंतर्गत नवा आयाम येणार आहे. तेथील रस्त्याचे काम आकर्षक पद्धतीने करण्यासाठी सुरुवात झाली आहे. ग्लोबल स्टोन बसवून हा रस्ता नवीन पद्धतीने केला जाणार आहे.
बसस्थानक ते मारुती मंदिर मुख्य रस्ता, नाचणे रोड, मारुती मंदिर ते साळवी स्टॉप आणि मजगाव रोड हे रस्ते काँक्रिटचे तयार करण्यात आले आहेत. हे सर्व रस्ते मारुती मंदिर येथे एकत्र येतात आणि तोच भाग काॉंक्रिटीकरण न झाल्याने खड्डेमय झाला आहे. याठिकाणी पाणी निचरा योग्य पद्धतीने होत नसल्याने खड्ड्यांचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे मारुती मंदिर सर्कल भोवती ग्लोबल स्टोन बसवण्याचा निर्णय झाला आहे. पर्यटनदृष्ट्या विचार करून आकर्षक पद्धतीने रस्ता दिसावा यासाठी काम सुरू करण्यात आले आहे. सध्या डांबरी रस्ता उकरण्यात येत आहे. पेवर ब्लॉकपेक्षाही ग्लोबल स्टोनचे काम टिकाऊ असणार आहे. परदेशातही अशा पद्धतीने काही रस्ते बनवले गेले आहेत. ग्लोबल स्टोन वापरून केला जाणारा हा जिल्ह्यात पहिलाच रस्ता आहे.
रत्नागिरीचा पर्यटनदृष्ट्या विकास व्हावा, म्हणून अनेक विकास कामे हाती घेण्यात आली आहेत. मारुती मंदिर सर्कलच्या बाजूला असणाऱ्या पार्किंग जागेतही वयोवृद्धांना बसण्यासाठी व्यवस्था केली जाणार आहे. दुचाकी पार्किंग व अन्य सोयीसुविधाही या ठिकाणी उभारल्या जाणार आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.