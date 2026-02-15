24710
‘सुंदर शाळा’ अभियानात तळेरे शाळेचे यश
तळेरे : महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने राबविलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा टप्पा ३’ अभियानांतर्गत पीएम श्री जिल्हा परिषद आदर्श प्राथमिक शाळा तळेरे क्र. १ ने तालुका स्तरावर तृतीय क्रमांक पटकावला. प्रशासनाकडून शाळेला एक लाख रुपयांचे बक्षीस देऊन गौरविण्यात येणार आहे. शाळेने शैक्षणिक गुणवत्ता, परिसर स्वच्छता, वृक्षारोपण आणि विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास या निकषांवर उत्कृष्ट कामगिरी केल्यामुळे हा बहुमान मिळाला आहे. शाळेच्या या यशामुळे तळेरे परिसरासह संपूर्ण जिल्ह्यातून कौतुक होत आहे. प्रभागाचे शिक्षण विस्तार अधिकारी कैलास राऊत यांनी शाळेचे कौतुक करत शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष, सदस्य आणि सर्व शिक्षकांना शुभेच्छा दिल्या. बक्षीस रकमेचा विनियोग शाळेमध्ये सोयी सुविधांसाठी केला जाणार असल्याचे मुख्याध्यापक, शिक्षकांनी सांगितले. या यशाबद्दल पालक आणि ग्रामस्थांनी शाळेच्या संपूर्ण टीमचे अभिनंदन केले.
.....................
24712
माकडांच्या उपद्रवाने जामडूलवासीय हैराण
आचरा ः मागील चार ते पाच दिवसांपासून एका वानराने आचरा जामडूलवाडीत आपल्या मर्कटलीलांनी धुमाकूळ घातला आहे. घरासमोर उभ्या केलेल्या गाड्यांचे आरसे आणि वायफर तोडून मोठ्या प्रमाणात नुकसान करत आहे. यामुळे जामडूलवासीय हैराण झाले असून तातडीने उपाययोजना करत वानराचा बंदोबस्त करण्याची मागणी आचरा ग्रामपंचायतीकडे केली आहे. याबाबत पोलिसपाटील अमोल पेडणेकर यांनी ग्रामपंचायतीला निवेदनात दिले. गेले चार-पाच दिवस आचरा जामडूल येथे एका वानराने चार-पाच गाड्यांचे आरसे व वायफर तोडून थैमान घातले आहे. यामध्ये कृष्णा तारकर यांच्या रुग्णवाहिकेचा आरसा व वायफर, फरहान मुजावर यांच्या मोटारीचे दोन्ही आरसे, ओमप्रकाश आचरेकर यांच्या मोटारीचा आरसा, डिवाईन फर्नांडिस यांच्या दुचाकीचा आरसा अशा चार ते पाच गाड्यांचे नुकसान केले आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. ग्रामपंचायत प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करून माकडाचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.