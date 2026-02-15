भाजी घ्या भाजी, ताजी ताजी भाजी...
भाजी घ्या भाजी, ताजी ताजी भाजी...
खुडी शाळेमध्ये ‘गावठी बाजार’; विद्यार्थ्यांना व्यवहाराचे धडे; खरेदीसाठी गर्दी
सकाळ वृत्तसेवा
मुणगे, ता. १४ ः भाजी घ्या भाजी, ताजी ताजी भाजी, अशा विद्यार्थ्यांच्या आरोळ्यांनी खुडी प्रशाळेचे प्रांगण दुमदुमले. निमित्त होते शनिवारी (ता. १४) सकाळी आयोजित केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या गावठी बाजाराचे.
खुडी (ता. देवगड) येथील जिल्हा परिषद खुडी क्र. १ शाळेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांनी यानिमित्ताने दैनंदिन व्यवहाराचा अनुभव घेतला. शाळेच्या वतीने ‘गावठी बाजार’ उपक्रमांतर्गत आयोजित शेतातील व घरगुती उत्पादनांचे प्रदर्शन व विक्री कार्यक्रमाला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळला. मुलांनी शेतातील विविध पालेभाज्या, फळे, घरगुती उत्पादने, धान्य, खाद्यपदार्थ विकण्यासाठी दुकाने मांडली होती. खुडी पंचक्रोशीतील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून भाज्यांची, उत्पादनांची मुलांकडून खरेदी केली. आपली भाजी, वस्तू, खाद्यपदार्थ विकण्यासाठी मुलांची चाललेली धडपड पाहण्यासारखी होती. यातून मुलांना व्यवहारातील विविध संकल्पनांची ओळख होण्यास मदत झाली. शेतातून उपलब्ध होणाऱ्या पालेभाज्या, ऋतुमानानुसार उपलब्ध होणारी फळे, घरगुती पदार्थांचे पौष्टिक मूल्य व महत्त्व, कमीत कमी खर्चात उपलब्धता यांची विद्यार्थ्यांना माहिती मिळाली. या उपक्रमाला खुडी सरपंच दीपक कदम, उपसरपंच शशिकांत कावले, पोलिसपाटील मृण्मयी आरेकर, खुडीपाट शाळेचे मुख्याध्यापक राम कवर, खुडी पन्हळी शाळेचे मुख्याध्यापक लक्ष्मण जगदाळे, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष सुमित जोईल, उपाध्यक्षा प्रेरणा घाडी, अंगणवाडी सेविका आर्या धुरी. अंगणवाडी सेविका साक्षी गुळेकर, अंगणवाडी सेविका निकिता पाडावे, वरेरी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर अर्जुन धुरी, खुडी ग्रामपंचायत सदस्य, पालक वर्ग, माजी विद्यार्थी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
उपक्रमाचे केले कौतुक
खुडी ग्रामस्थ व माजी विद्यार्थ्यांनी बाजारास भेट देऊन विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले. उपक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी खुडी शाळेच्या मुख्याध्यापिका विनिता दुखंडे, शिक्षक स्मिता कदम, शिक्षक योगेश पाटील, सहाय्यक शिक्षक विजय माने यांचे मार्गदर्शन लाभले. शाळा व्यवस्थापन समितीचे मोलाचे सहकार्य लाभले.
