डीबीजेमध्ये आज ‘उद्यम’चे आयोजन

चिपळूण : डीबीजे कॉलेज (स्वायत्त) येथील वरिष्ठ वाणिज्य विभागातर्फे आंतरमहाविद्यालयीन ‘उद्यम २०२६’ या बहुप्रतीक्षित शैक्षणिक, सर्जनशील व उद्यमशील उपक्रमाचे आयोजन १६ फेब्रुवारीला सकाळी ९ वाजल्यापासून सेमिनार हॉल येथे केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक आणि सर्जनशील कौशल्यांना तसेच भविष्यातील उद्योजकांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम आयोजित केला असून, विविध स्पर्धांमधून विद्यार्थ्यांना आपले कौशल्य सादर करण्याची संधी मिळणार आहे. या कार्यक्रमात तीन प्रमुख स्पर्धांचा समावेश आहे. स्पर्धेत विद्यार्थ्यांना परिस्थितीनुरूप निर्णय घेण्याचे कौशल्य दाखवण्याची संधी मिळेल. स्पर्धेत विद्यार्थ्यांचे सादरीकरण कौशल्य आणि विचारांना वाव मिळणार आहे. स्पर्धेत विद्यार्थ्यांना प्रभावी आणि व्हायरल होऊ शकणाऱ्या जाहिराती तयार करण्याचे आव्हान देण्यात आले आहे.
रत्नागिरी ः जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात संत सेवालाल महाराजांच्या जयंतीनिमित्त महसूल नायब तहसीलदार संजय भिसे यांच्या हस्ते त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले.
खेड ः तालुक्यातील दुर्गम समजल्या जाणाऱ्या सुमारगड किल्ल्यावर वाडीमालदे ग्रामस्थांच्या वतीने लोखंडी शिडी बसवली आहे. यामुळे माघी शिवरात्रीला येणाऱ्या भाविकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गतवर्षाच्या अतिवृष्टीमध्ये लोखंडी शिडी उखडून पडल्याने जाण्याचा मार्ग बंद झाला होता. यामुळे ग्रामस्थांची तसेच पर्यटकांची गैरसोय होत होती. माघी शिवरात्रीला या गडावर शेकडो भाविक दर्शनासाठी येत असतात. याची दखल घेत वाडीमालदे ग्रामस्थांनी अत्यंत दुर्गम अशा वाटेत नवीन लोखंडी शिडी बनवून गैरसोय दूर केली असल्याने शिवभक्त व पर्यटकांकडून आनंद व्यक्त होत आहे.
खेड ः येथील एल. टी. टी. इंग्लिश स्कूलने १८ व्या राष्ट्रीय अॅबॅकस स्पर्धेत सुयश संपादन केले. या स्पर्धेत विश्व जैन याने प्रथम क्रमांक पटकवला आहे. अमाल खोत आणि आयशा खोत हे विद्यार्थी अनुक्रमे द्वितीय आणि उत्तेजनार्थ पारितोषिकाचे मानकरी ठरले. संस्थेचे अध्यक्ष अहमद मुकादम, परवेज मुकादम, माजिद खतीब, जयेश गुहागरकर, प्रेमळ चिखले, चंद्रकिरण वैद्य, पुष्कर नेने, विलीन पाटणे आदींनी त्यांचे अभिनंदन केले.
खेड ः मुंबई येथील प्रशांत तुकाराम दर्गे यांचे वडील (कै.) तुकाराम विठोबा दर्गे आणि आई (कै.) लक्ष्मी तुकाराम दर्गे यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त लायन्स क्लब ऑफ सिटीच्या वतीने असोंड येथील हुतात्मा काशिनाथ रसाळ भटके विमुक्त प्राथमिक आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांना फळांचे वाटप करण्यात आले. वाकवली येथील विद्यार्थ्यांनाही लायन्स क्लबच्या वतीने फळे वाटप करण्यात आली. या वेळी लायन्स क्लबचे अध्यक्ष महेंद्र शिरगावकर, माजी अध्यक्ष रोहन विचारे, सुरेश चिकणे, डॉ. ज्ञानेश्वर मरकड आदी उपस्थित होते.
