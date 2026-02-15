कोकणातील शेतकऱ्यांनी ‘मॅग्नेट’ प्रकल्पाचा लाभ घ्या
rat15p30.jpg-
24743
लांजा ः काळे छात्रालयात झालेल्या प्रशिक्षणावेळी उपस्थित शेतकरी.
--------
शेतकऱ्यांनी ‘मॅग्नेट’ प्रकल्पाचा लाभ घ्या
विनायक कोकरे ः १७५ हून अधिक शेतकऱ्यांची प्रशिक्षणाला उपस्थिती
सकाळ वृत्तसेवा
लांजा, ता. १५ ः कोकणातील जास्तीतजास्त शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी मॅग्नेट प्रकल्पाचा लाभ घेतला पाहिजे. काजू पिकाची साठवणूक आणि हाताळणी योग्य पद्धतीने केल्यास शेतकऱ्यांचा मोठा आर्थिक फायदा होऊ शकतो, त्यासाठी गोदामांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे, असे प्रतिपादन प्रकल्प संचालक विनायक कोकरे यांनी केले.
सहकार व पणन विभाग, आशियाई विकास बँक अर्थसहाय्यित महाराष्ट्र ॲग्री बिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्पांतर्गत, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ पुणे, कृषी विभाग व आत्मा रत्नागिरी यांच्या वतीने लांजा येथील काळे छात्रालय येथे ‘काजू उत्तम कृषी पद्धती’ प्रशिक्षणावेळी ते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बोलत होते. या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे उद्घाटन महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाचे संचालक तथा महाराष्ट्र राज्य काजू प्रोसेसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष धनंजय यादव यांच्या हस्ते झाले. उद्घाटन प्रसंगी व्यासपीठावर मॅग्नेट प्रकल्पाचे विभागीय प्रकल्प उपसंचालक मिलिंद जोशी, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाचे वरिष्ठ प्रशिक्षण अधिकारी हेमंत जगताप, उपविभागीय कृषी अधिकारी फिरोज शेख, तालुका कृषी अधिकारी अभिजित शेलार, प्रगतिशील शेतकरी हरिश्चंद्र देसाई आणि लांजा काजू क्लस्टरचे अध्यक्ष जयवंत विचारे आदी उपस्थित होते.
या वेळी धनंजय यादव यांनी महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळ राबवत असलेल्या विविध उपक्रमांची सविस्तर माहिती दिली, तर मिलिंद जोशी यांनी काजू बी आयात, गर निर्यात आणि विक्री व्यवस्थापनावर मोलाचे मार्गदर्शन केले.
हेमंत जगताप यांनी कोकण विभागात काजू कार्यशाळा घेण्याची संधी दिल्याबद्दल मॅग्नेट प्रकल्पाचे आभार मानले आणि भविष्यातही असे उपक्रम राबविले जातील असे आश्वासित केले. तांत्रिक सत्रामध्ये ज्ञानेश्वर खेडकर यांनी मॅग्नेट प्रकल्पाची ओळख करून दिली, श्रीमती प्रीती जोशी यांनी लिंग समानता व सामाजिक समावेशनावर भाष्य केले, तर डॉ. अजय मुंज यांनी काजू पिकावरील कीड व रोग व्यवस्थापनावर सविस्तर चर्चा केली. वित्तीय व्यवस्थापनाबाबत बँक ऑफ इंडियाचे दिनकर कुटे यांनी मार्गदर्शन केले. या प्रशिक्षणाचा रत्नागिरी जिल्ह्यातील १७५ हून अधिक शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला.
