नेत्ररोग चिकित्सेस आचऱ्यात प्रतिसाद
नेत्ररोग चिकित्सेस
आचऱ्यात प्रतिसाद
आचरा, ता. १५ ः आचरा पारवाडी येथे श्री ब्राह्मण देव मंदिर हरिनाम सप्ताहाचे औचित्य साधत आयोजित मोफत नेत्र चिकित्सा शिबिरात शंभरहून अधिक रुग्णांची मोफत नेत्र चिकित्सा करण्यात आली. हे शिबिर श्री ब्राह्मण देव सांस्कृतिक विकास मंडळ आचरे पारवाडी, देवगड मेडिकल फाउंडेशन, डॉ. आठवले कॅम्पस, देवगड यांच्या संयुक्त विद्यमाने सरपंच जेरोन फर्नांडिस, रोहित कावले, राजन आचरेकर यांच्या संकल्पनेतून आयोजित करण्यात आले. आचरा सरपंच फर्नांडीस यांच्या उपस्थितीत शिबिराचे उद्घाटन झाले. उपसरपंच संतोष मिराशी, रामेश्वर देवस्थान समिती उपाध्यक्ष संजय मिराशी, कपिल गुरव, श्री ब्राह्मण देव सांस्कृतिक विकास मंडळाचे अध्यक्ष मुकेश सावंत, उपाध्यक्ष प्रदीप केळकर, सचिव चंदू कदम, खजिनदार स्वप्नील भाटकर आदी उपस्थित होते. रुग्ण तपासणीसाठी दशरथ हक्के, राकेश कोयंडे यांनी सहभाग घेतला. शिबिरात तपासणी केलेल्या मोतिबिंदूच्या रुग्णांना विशेष सवलतीत शस्त्रक्रिया करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राजन आचरेकर यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.