रत्नागिरी- गणपतीपुळ्यात गर्दी

गणपतीपुळे : शनिवार-रविवारची सुट्टी साजरी करण्याकरिता गणपतीपुळ्यात आलेले पर्यटक.
गणपतीपुळे : किनारा पर्यटकांनी अक्षरशः फुलून गेला.
गणपतीपुळे : श्रींच्या दर्शनासाठी रांगेत उभे राहिलेले भाविक.
गणपतीपुळे : श्रींच्या मंदिरात फोटो काढण्यास परवानगी नाही. त्यामुळे मंदिराच्या प्रांगणात सर्व भाविक, पर्यटक मंदिराच्या पार्श्वभूमीवर आपली छायाचित्रे टिपतात. सहलीतून आलेले असेच शालेय विद्यार्थी. (मकरंद पटवर्धन : सकाळ छायाचित्रसेवा)
विकेंडला गणपतीपुळे पर्यटकांनी गजबजले
दोन दिवसांत २० हजारची नोंद ; व्यावसायिकांना लाभ
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १५ ः थंडी ओसरली असून उन्हाच्या झळा दिवसेंदिवस वाढू लागलेल्या आहेत. फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यातील संभाव्य मंदीच्या काळात विकेंड पर्यटनाने रत्नागिरीच्या पर्यटन व्यवसायाला आधार मिळत आहे. जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळ असलेल्या गणपतीपुळे येथे शनिवार आणि रविवारी अशा सलग दोन दिवसांत २० हजारांहून अधिक पर्यटकांनी हजेरी लावली. त्यामुळे किनारपट्टीवरील व्यावसायिकांना थोडा दिलासा मिळाला आहे.
फेब्रुवारी आणि मार्च हे महिने सहसा पर्यटन व्यवसायासाठी थंड मानले जातात. मात्र, यंदा हे चित्र काहीसे बदललेले दिसत आहे. शनिवार आणि रविवारच्या सुट्ट्यांचा आनंद घेण्यासाठी मुंबई, पुणेसह पश्चिम महाराष्ट्रातून पर्यटक मोठ्या संख्येने कोकणातील किनारी भागात दाखल होत आहेत. गणपतीपुळे मंदिरातील दर्शन आणि आरे-वारे किनारपट्टीवरील निसर्गसौंदर्याचा आनंद लुटण्यासाठी पर्यटकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. यंदा पर्यटन हंगाम जानेवारी अखेरपर्यंत तेजीत होता. त्यानंतर पर्यटकांचा ओढा काहीसा कमी होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. परंतु, आठवड्याच्या शेवटी होणारी ही ''विकेंड गर्दी'' हॉटेल व्यावसायिकांसह स्थानिक छोट्या-छोट्या विक्रेत्यांसाठी आनंददायी ठरत आहे. गणपतीपुळेत भाविकांच्या निवासाची आणि दर्शनाची उत्तम व्यवस्था आहे. केवळ गणपतीपुळेच नव्हे, तर नयनरम्य आरे-वारे समुद्रकिनारा आणि त्या मार्गावरील ''व्ह्यू पॉईंट्स''वरही पर्यटकांचा राबता वाढला आहे. संध्याकाळच्या वेळी सूर्यास्त पाहण्यासाठी या ठिकाणी पर्यटकांची अलोट गर्दी होत असून, यामुळे स्थानिक पर्यटनाला मोठी चालना मिळत आहे.
काल (ता. १४) शनिवारी गणपतीपुळेत १२ हजार पर्यटकांची श्रींच्या मंदिरात नोंद झाली होती. तर रविवारी ८ हजाराहून अधिक पर्यटक येऊन गेले. व्हॅलेंटाईन डेच्या निमित्ताने अनेक कपल्स फिरण्यासाठी कोकणात दाखल झालेली होती. किनारी भागात फिरून काही पर्यटकांनी वास्तव्य केल्याचे दिसते. दहावी, बारावीसह नियमित अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा सुरू झाल्यानंतर पर्यटन स्थळांवरील गर्दी कमी होत जाते. पुढे एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस पुन्हा पर्यटनाला चालना मिळते. सध्या विकेंड पर्यटन व्यावसायिकांच्या पथ्थ्यावर पडत असल्याचे दिसत आहे.
कोट
गणपतीपुळे मार्गावर नेहमीपेक्षा अधिक पर्यटकांचा राबता होता. परजिल्ह्यातील काही पर्यटक फिरण्यासाठी गणपतीपुळेला प्राधान्य देत आहेत. त्याचा मोठा फायदा होईल असे नाही. परंतु नेहमीपेक्षा सुट्टीच्या दिवशी गजबज वाढलेली होती.
- गुरूप्रसाद सावंत, रत्नागिरी
