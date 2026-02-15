कुणकेश्वर यात्रेत कडेकोट सुरक्षा
कुणकेश्वर ः येथील मंदिरात दर्शनासाठी भाविकांची रांग लागली होती.
कुणकेश्वर ः येथील मंदिरात आमदार दीपक केसरकर, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी पूजा केली.
कुणकेश्वर ः पालकमंत्री नीतेश राणे यांचा देवस्थानच्या वतीने सन्मान करण्यात आला.
कुणकेश्वर ः अभिनेते भाऊ कदम यांनी दर्शन घेतले. (छायाचित्रे ः संतोष कुळकर्णी, वैभव केळकर)
यंत्रणेचे चोख नियोजन; बंदोबस्तासाठी २५५ पोलिसांचा फौजफाटा तैनात
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. १५ ः ‘कोकणची दक्षिण काशी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तालुक्यातील श्री क्षेत्र कुणकेश्वर यात्रेतील गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिसांसह सुरक्षा यंत्रणा कार्यरत आहे. यात्रेत बंदोबस्तासाठी एक अप्पर पोलिस अधीक्षक, दोन उपविभागीय पोलिस अधिकारी, पाच पोलिस निरीक्षक, २१ सहाय्यक पोलिस निरीक्षक आणि पोलिस उपनिरीक्षक, १०९ पोलिस कर्मचारी, १० वाहतूक पोलिस कर्मचारी व १०७ होमगार्ड असा सुमारे २५५ पोलिसांचा फौजफाटा बंदोबस्तासाठी कार्यरत ठेवण्यात आला आहे. समुद्रकिनाऱ्यासह यात्रेतील भाविकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी पथक तैनात केले आहे.
यात्रा परिसरात विविध प्रकारची दुकाने थाटण्यात आली आहेत. तालुक्यातील ग्रामीण भागातील भाविक यात्रेकरूंच्या सोयीसाठी एसटी बसची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मंदिरात दर्शनासाठी आज सकाळपासूनच गर्दी होती. यात्रोत्सवासाठी चोख पोलिस बंदोबस्त तैनात आहे. जिल्हा पोलिस अधीक्षक मोहन दहिकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक अप्पर पोलिस अधीक्षक, दोन उपविभागीय पोलिस अधिकारी, पाच पोलिस निरीक्षक, २१ सहाय्यक पोलिस निरीक्षक आणि पोलिस उपनिरीक्षक यांच्यासह पोलिस कर्मचारी कार्यरत होते. शिवाय भाविक यात्रेकरूंची गैरसोय टाळण्यासाठी तसेच त्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खास पोलिस पथकेही कार्यरत होती. विविध ठिकाणी पोलिस पथके तैनात होती. यात्रेसाठी कुणकेश्वर येथे पोलिसांचा नियंत्रण कक्ष कार्यरत आहे. वरिष्ठांकडून अधूनमधून पोलिसांच्या कामाचा आढावा घेतला जात होता. यात्रेत कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी मोक्याच्या जागी पोलिस तैनात ठेवले होते. इळयेसड्याच्या दिशेने यात्रा स्थळावर एसटी, खासगी चारचाकी वाहने, दुचाकी वाहने पार्कींगची स्वतंत्र व्यवस्था आहे. तसेच कातवण, मिठबांव आदी मार्गाकडून येणारी वाहने मंदिरापासून काही अंतर जवळ नेता येत होती. तारामुंबरी मिठमुंबरी पुलावरून कुणकेश्वरला येणाऱ्या भाविकांच्या दृष्टीनेही नियोजन केले आहे. त्या ठिकाणीही खासगी वाहनांना पार्किंगची व्यवस्था केली आहे. यात्रेत मनोरंजन पाळणे तसेच अन्य साहसी खेळ आले आहेत. अन्य दुकानेही थाटली आहेत.
पोलिस नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित
यात्रा कालावधीत चार आरोग्य पथके कार्यरत राहणार आहेत. भक्तनिवास परिसर आणि प्राथमिक शाळा तसेच मिठबांव व इळये प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या ठिकाणी प्रत्येकी एक आरोग्य पथक कार्यरत राहणार आहे. २८ वैद्यकीय अधिकारी व १०२ आरोग्य कर्मचारी कार्यरत राहणार आहेत. अत्यावश्यक आरोग्य सेवेसाठी चार रुग्णवाहिका तैनात आहेत. यात्रा कालावधीत वीजपुरवठा खंडित होऊ नये, यासाठीही खबरदारी घेण्यात आली आहे. याशिवाय पोलिस नियंत्रण कक्षही कार्यरत आहे.
