रत्नागिरी ः घरमपेठ शिक्षण संस्था नटराज आर्ट अॅण्ड कल्चर सेंटर या संस्थेने सादर केलेल्या ‘रणमर्द’ या नाटकातील एक क्षण. (नरेश पांचाळ ः सकाळ छायाचित्रसेवा)
दिग्गज कलाकाराच्या संघर्षाची कथा ‘रणमर्द’
नटराज आर्ट अॅण्ड कल्चर सेंटरतर्फे सादरीकरण ; अभिनय, नेपथ्याला दाद
नरेश पांचाळ ः सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १६ : एका महत्त्वाकांक्षी नटाचे अस्तित्व आणि कलेसाठी स्वतःला पणाला लावणाऱ्या कलाकाराच्या संघर्षाची थरारक गाथा ‘रणमर्द’ या नाटकातून स्थानिक रसिकांसमोर उलगडली. प्रसिद्ध लेखक रत्नाकर मतकरी यांच्या लेखणीतून उतरलेली ही संहिता, राज्य नाट्य स्पर्धेच्या निमित्ताने येथील स्वातंत्र्यवीर सावरकर नाट्यगृहात सादर करण्यात आली.
निखिल टोंगळे यांच्या संकल्पनेतून आणि मार्गदर्शनाखाली ‘धरमपेठ शिक्षण संस्था नटराज आर्ट अँड कल्चर सेंटर’ या संस्थेने हे नाटक रंगमंचावर आणले. ‘मेटा-थिएटर’ या वैशिष्ट्यपूर्ण फॉर्ममध्ये मांडलेल्या या नाटकाने, ‘कलाकाराने कलेसाठी जगावे की कलेत स्वतःला झोकून देऊन मरावे!’ या मूलभूत प्रश्नाचा शोध घेण्याचा प्रभावी प्रयत्न केला.
नाटकाचे कथानक, अभिनयातील तांत्रिक कौशल्ये आणि पात्रांचे मानसिक द्वंद्व यांमुळे प्रेक्षकांना एका गूढ आणि थरारक अनुभवाची प्रचिती आली. कलाकारांच्या कसदार अभिनयाने नाटकातील गुंतागुंत अधिक गडद केली, ज्याला उपस्थित रसिकांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात भरभरून दाद दिली.
‘रणमर्द’ ही एका महत्त्वाकांक्षी नटाच्या अस्तित्वाची आणि कलेसाठी स्वतःला पणाला लावणाऱ्या संघर्षाची एक थरारक कथा आहे. विश्वास सरपोतदार हा ध्येयवेडा तरुण अभिनेता, रंगभूमीवर अजरामर झालेले ‘रणमर्द’ हे ऐतिहासिक नाटक पुन्हा जिवंत करण्याची आव्हानात्मक जबाबदारी स्वीकारतो. ही तीच भूमिका होती, जी एकेकाळी दिग्गज नट गुरुनाथ यांनी अजरामर केली होती. मात्र, या नाटकाला एक शोकांतिकेची किनार होती; याच भूमिकेचा शेवटचा प्रयोग करताना गुरुनाथांचा रंगमंचावरच मृत्यू झाला होता.
नाटकाची तालीम सुरू होते आणि इथूनच एका गूढ मानसिक संघर्षाला सुरुवात होते. सुरुवातीला विश्वास अभिनयाच्या केवळ तांत्रिक कौशल्यांचा वापर करतो. भूमिकेत पूर्णपणे न शिरता त्यापासून अलिप्त राहण्याचा तो जाणीवपूर्वक प्रयत्न करतो. मात्र, प्रेक्षकांना त्याचा हा ‘कोरडा’ अभिनय भावत नाही. प्रेक्षकांनी गुरुनाथांना त्या भूमिकेत जगताना पाहिलेले असते, त्यामुळे त्यांच्याकडून विश्वासच्या अभिनयाची तुलना सातत्याने गुरुनाथांशी केली जाते. अखेर, अपयशाची भीती विश्वासला गुरुनाथांच्या त्या जीवघेण्या ‘समरस’ होण्याच्या शैलीकडे खेचून नेते.
विश्वास आता गुरुनाथांसारखा हुबेहूब अभिनय करण्याचा प्रयत्न करू लागतो. त्याची ड्रामा स्कूलमधील सहकारी मीरा त्याला या धोक्याची जाणीव करून देत असते. दरम्यान, गुरुनाथांच्या पत्नीकडून मीराला त्यांच्या मृत्यूमागचे धक्कादायक गूढ समजते—तो मृत्यू नसून एक प्रकारे कलेच्या नावाखाली केलेली आत्महत्या होती. मीराने वारंवार समजावूनही विश्वास त्या भूमिकेचा नाद सोडत नाही. हळूहळू विश्वास आणि ‘रणमर्द’ यातील सीमारेषा पुसली जाऊ लागते. गुरुनाथांच्या अतृप्त आत्म्याचा वावर आणि त्या भूमिकेचे झपाटलेपण विश्वासचा पूर्ण ताबा घेते.
नाटकाच्या शेवटच्या अंकात, जिथे रणमर्द रंगमंचावर आत्महत्या करतो, तिथे विश्वास खरोखरच स्वतःचे जीवन संपवण्याच्या टोकापर्यंत पोहोचतो. ‘मेटा-थिएटर’ च्या फॉर्ममध्ये मांडलेले हे नाटक, ‘कलाकाराने कलेसाठी जगावे की कलेत स्वतःला संपवावे!’ या मूलभूत प्रश्नाचा शोध घेते. शेवटी, मीराच्या प्रेमाची आर्त साद आणि वास्तवाची जाणीव विश्वासला या जीवघेण्या संमोहनातून बाहेर काढते.
एका नटाचा रंगमंचावरील ‘परकाया प्रवेश’ आणि त्यातून स्वतःचे अस्तित्व वाचवण्यासाठी झालेला हा एक थरारक मानसिक प्रवास ‘रणमर्द’ या नाटकातून रसिकांसमोर उलगडतो.
* सूत्रधार आणि साहाय
लेखन - रंगावृत्ती निखल टोंगळे, हर्षद सालपे, साह्य ः समीर हेजीब, श्वेता पतकी, मयुरी टोंगळे. नेपथ्य ः समीर हेजीब, संगीत योजना ः आभास पेंढारी, प्रकाश योजना ः प्रणव कोरे, वेशभूषा ः मयुरी टोंगळे, रंगभूषा ः श्रद्धा रोकडे. रंगमंच व्यवस्था ः विक्रम गुरुपंच, चित्तरंजन कावरे, साक्षी गव्हाणे, तन्मय साकोरे, शिवम भगत, मयुरेश काळे, सौरभ धामणे, अक्षय खोब्रागडे, विनायक श्रोत्री, अबीर देशपांडे, आल्हाद टोंगळे.
* पात्र परिचय
विश्वास ः निखिल टोंगळे, मीरा ः श्वेता पतकी, रंगभूषक - प्रभाकर साने, समीर हेजीब, राणी ः नारायणी उपाध्याय. मिसेस गुरुनाथ ः मयुरी टोंगळे, प्रोड्यूसर मानकमे आणि रणजीत बहाद्दूर ः कौस्तुभ गाडगे, समीक्षक ः शेखर मंगलमुर्ती, इराबाई ः दीपा पतकी, शूरसेन ः ओंकार काळे, गुरुनाथ ः अकूल हेजीब.
* आजचे नाटक
नाटक ः दशानन, सादरकर्ते ः सरकार बहुउद्देशीय संस्था-अमरावती, वेळ ः सकाळी ११.३० वाजता. नाटक ः तिचे संदर्भ नसलेली गोष्ट. सादरकर्ते ः समांतर कला क्रीडा व सांस्कृतिक मंडळ ः वेळ ः सायंकाळी ७.३० वाजता स्थळ ः स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकर नाट्यगृह, रत्नागिरी.
