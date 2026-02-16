जाहिरात लेख
रवींद्र सामंत
पालकमंत्री उदय सामंत आणि आमदार किरण सामंत या दोन्ही मुलांबरोबर हितगूज करताना अण्णा.
डोक ः उद्योजक रवींद्र ऊर्फ अण्णा सामंत अभिष्टचिंतन
शून्यातून विश्व निर्माण करणारा दूरदृष्टीचा उद्योजक
कोकणच्या मातीतील एक जिद्दी आणि कल्पक उद्योजक म्हणून रवींद्र (आर. डी.) सामंत यांचे नाव आज आदराने घेतले जाते. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांच्या विकासात, विशेषतः गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात ‘आर. डी. सामंत अँड कंपनी’ने आपला एक वेगळा ठसा उमटवला आहे. हा लेख रवींद्र सामंत यांचा प्रवास, त्यांची कार्यपद्धती आणि त्यांनी उभारलेले साम्राज्य यावर प्रकाश टाकतो.
- मनोज साळवी, रत्नागिरी
कोकणचा निसर्ग जितका समृद्ध आहे, तितकीच येथील भौगोलिक परिस्थिती आव्हानात्मक आहे. अशा भागात बांधकाम व्यवसाय करणे म्हणजे केवळ विटा-सिमेंटचे इमले उभे करणे नसून, निसर्गाचा समतोल राखत आधुनिकता आणणे होय. हे शिवधनुष्य रवींद्र सामंत यांनी पेलले आहे. अण्णा सामंत यांनी आरोग्य, शिक्षण, धार्मिक कार्ये आणि क्रीडा स्पर्धांना नेहमीच मोलाचे प्रोत्साहन दिले आहे. समाजातील विविध उपक्रमांना सढळ हस्ते मदत करून त्यांनी सामाजिक प्रगतीसाठी सातत्याने प्रामाणिक प्रयत्न केले आहेत.
• सुरुवातीचा प्रवास आणि संघर्षाची गाथा
रवींद्र सामंत यांचा प्रवास कोणत्याही मोठ्या वारशातून सुरू झालेला नाही. त्यांनी अत्यंत साध्या परिस्थितीतून आणि जिद्दीच्या जोरावर हा व्यवसाय उभा केला. सुरुवातीच्या काळात लहान कंत्राटे घेत असताना त्यांनी कामाचा दर्जा आणि विश्वासार्हता जपण्यावर भर दिला. ‘आर. डी. सामंत’ या नावामागे आज जो विश्वास आहे, तो त्यांनी अनेक वर्षांच्या अखंड परिश्रमातून मिळवला आहे.
• आर. डी. सामंत कंपनीचा असा केला विस्तार
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत आज या कंपनीचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. या कंपनीने केवळ निवासी संकुलेच उभारली नाहीत, तर व्यावसायिक संकुले आणि सरकारी प्रकल्पांमध्येही आपले कौशल्य सिद्ध केले आहे. सामंत यांच्या कंपनीचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे बांधकामाचा दर्जा. कोकणातील अतिवृष्टीचा विचार करून त्यांनी वापरलेले तंत्रज्ञान आणि साहित्य नेहमीच उत्कृष्ट दर्जाचे राहिले आहे. सामान्य मध्यमवर्गीयांचे घराचे स्वप्न पूर्ण करताना, दिलेला शब्द पाळणे आणि वेळेत घराचा ताबा देणे या गुणांमुळे त्यांनी ग्राहकांचे मन जिंकले आहे.
• सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीच्या विकासातील योगदान
पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित होत असलेल्या कोकणात दर्जेदार पायाभूत सुविधांची मोठी गरज होती. रवींद्र सामंत यांनी ही गरज ओळखून आधुनिक सोयीसुविधांनी युक्त अशा गृहप्रकल्पांची निर्मिती केली. त्यांच्या प्रकल्पांमुळे स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती झाली आहे. मजूर, सुतार, प्लंबर ते सिव्हिल इंजिनिअर्सपर्यंत शेकडो हातांना त्यांच्या माध्यमातून काम मिळाले आहे.
• व्यावसायिक तत्त्वे आणि कार्यशैली
रवींद्र सामंत यांच्या यशाचे रहस्य त्यांच्या कार्यपद्धतीत दडलेले आहे. ते केवळ एक ‘मालक’ म्हणून केबिनमध्ये बसून राहणारे व्यक्ती नाहीत, तर प्रत्यक्ष साईटवर जाऊन कामाची पाहणी करण्यावर त्यांचा भर असतो. व्यवहारामध्ये पारदर्शकता राखणे हा त्यांच्या व्यवसायाचा कणा आहे. ग्राहकांच्या गरजा आणि त्यांचे बजेट यांचा मेळ घालून उत्तम घरे देण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो.
• सामाजिक बांधिलकी
केवळ नफा कमवणे हे सामंत यांचे उद्दिष्ट कधीच राहिले नाही. एक यशस्वी उद्योजक म्हणून त्यांनी नेहमीच समाजाचे देणे लागतो या भावनेतून काम केले आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांना ते नेहमीच सढळ हाताने मदत करत असतात. स्थानिक तरुणांना उद्योजकतेकडे वळवण्यासाठी ते नेहमीच प्रोत्साहन देतात.
• अशी आहे भविष्यातील वाटचाल
कोकणातील बांधकाम व्यवसायासमोर अनेक आव्हाने आहेत. भौगोलिक स्थिती, मजुरांची उपलब्धता आणि साहित्याची वाहतूक या गोष्टी कठीण असतात. मात्र, रवींद्र सामंत यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून या आव्हानांवर मात केली आहे. भविष्यात कोकणाला जागतिक दर्जाच्या सुविधा पुरवण्याचे त्यांचे स्वप्न असून, त्या दिशेने त्यांच्या कंपनीची वाटचाल सुरू आहे.
रवींद्र (आर. डी.) सामंत यांचे व्यक्तिमत्त्व हे ‘जिद्द आणि चिकाटी असेल तर काहीही साध्य करता येते’ याचे उत्तम उदाहरण आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या क्षितिजावर आर. डी. सामंत हे नाव केवळ एका कंपनीचे नसून, ते विश्वासाचे आणि प्रगतीचे प्रतीक बनलेले आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली ही कंपनी भविष्यात कोकणच्या शिरपेचात आणखी अनेक मानाचे तुरे रोवेल यात शंका नाही.