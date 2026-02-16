नकाशा ऑलिम्पियाड स्पर्धेत जीजीपीएसचे वर्चस्व
रत्नागिरी : नकाशा ऑलिम्पियाड स्पर्धेत प्रथम क्रमांक पटकावणाऱ्या श्रेया शिर्के आणि मोहित कुर्तडकर यांना बक्षीस देताना पटवर्धन हायस्कूलच्या मुख्याध्यापिका जानकी घाटविलकर. सोबत मान्यवर.
नकाशा वाचनात ‘जीजीपीएस’चे वर्चस्व
शाळांचा ऑलिम्पियाडला प्रतिसाद ; श्रेया, मोहित चमकले
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १६ : विद्यार्थ्यांमधील भौगोलिक कौशल्ये आणि नकाशा वाचनाची आवड वृद्धिंगत करण्याच्या उद्देशाने अध्ययन संस्था व पटवर्धन हायस्कूलच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित नकाशा ऑलिम्पियाड स्पर्धा झाली. यात जीजीपीएस हायस्कूलने ४२ गुणांसह प्रथम क्रमांक पटकावून आपले वर्चस्व सिद्ध केले.
पटवर्धन हायस्कूलमध्ये पार पडलेल्या या स्पर्धेत रत्नागिरीतील प्रमुख शाळांनी सहभाग घेतला होता. एकूण १२ विविध प्रश्नांच्या आधारे विद्यार्थ्यांच्या नकाशा ज्ञानाची कसून चाचणी घेण्यात आली. या चुरशीच्या स्पर्धेत प्रथम जीजीपीएस (४२ गुण), यशस्वी विद्यार्थी श्रेया शिर्के आणि मोहित कुरतडकर, द्वितीय क्रमांक रा. भा. शिर्के प्रशाला (४० गुण), यशस्वी विद्यार्थी- चैतन्य मुळे आणि मुस्कान जयस्वाल, तृतीय क्रमांक पटवर्धन हायस्कूल (३५ गुण) व यशस्वी विद्यार्थी अर्णव मुळीक आणि श्रावणी शिंदे यश मिळवले. उत्तेजनार्थ ॲड. बाबासाहेब नानल गुरुकुल (२६ गुण) यशस्वी विद्यार्थी- पूजा बागवे आणि आहाना रसाळ, उत्तेजनार्थ: संजीवन गुरुकुल (२४ गुण) यशस्वी विद्यार्थी- सार्थक जोशी आणि सोहम खांडेकर यांनी यश मिळवले.
ही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी अध्ययन संस्थेचे श्री. तोडणकर व श्री. अंधारे यांनी विशेष परिश्रम घेऊन स्पर्धेचे नेटके नियोजन केले. पटवर्धन हायस्कूलच्या मुख्याध्यापिका जानकी घाटविलकर यांचे या उपक्रमाला मोलाचे मार्गदर्शन लाभले. पटवर्धन हायस्कूलमधील कौस्तुभ पालकर आणि सुदेश गोरे यांनी विशेष सहकार्य केले.
