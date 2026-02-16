मंदिरचा कलशारोहण सोहळा बुधवारी
रत्नागिरी : मिरजोळे येथील श्री कालिकादेवी मंदिर.
श्री कालिकादेवी मंदिराचा
उद्या कलशारोहण सोहळा
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १६ : मिरजोळे येथील ग्रामदैवत श्री कालिकादेवी मंदिराचा कलशारोहण सोहळा बुधवारी (ता. १८) रोजी विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी उत्साहात साजरा होणार आहे. फाल्गुन शुद्ध प्रतिपदा, शके १९४७ या शुभ मुहूर्तावर हा सोहळा होणार असून परिसरात मंगलमय वातावरण निर्माण झाले आहे.
ग्रामस्थ, मानकरी आणि भाविकांच्या सहकार्याने आयोजित या सोहळ्यानिमित्त दिवसभर विविध धार्मिक विधी पार पडणार आहेत. सकाळी ८ वाजता मंगलाचरण, संकल्प, पुण्याहवाचन व वास्तुशांती होणार आहे. सकाळी ९ वाजता अनंत वासुदेव गुरव यांच्या निवासस्थानापासून मंदिरापर्यंत कलशाची मिरवणूक काढण्यात येणार आहे. सकाळी १० वाजता मंदिरात होमहवन व पूर्णाहुती होईल. दुपारी १ ते १.३० या वेळेत सज्जनगडचे पाटील महाराज रामदासी यांच्या हस्ते शिखर प्रतिष्ठापना व मुख्य कलशारोहण सोहळा पार पडणार आहे. त्यानंतर महाआरती, मंत्रपुष्पांजली व आशीर्वादपर प्रवचन होणार असून दुपारी २ वाजता भाविकांसाठी महाप्रसादाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. रात्री ८ वाजता देवीचा पारंपरिक गोंधळ सादर करण्यात येणार आहे.
