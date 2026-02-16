फिटनेस योग फाउंडेशनतर्फे सावंतवाडीत योग शिबिर
swt1620.jpg
24997
सावंतवाडी ः योगवर्गात मार्गदर्शन करताना शेखर बांदेकर.
फिटनेस योग फाउंडेशनतर्फे
सावंतवाडीत योग शिबिर
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. १६ ः फिटनेस योग फाउंडेशन महाराष्ट्र अंतर्गत फिटनेस किड्स अकॅडमी, सिंधुदुर्ग यांच्यामार्फत सावंतवाडी येथे दर रविवारी मुलांसाठी निःशुल्क योग शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शिबिराचे उद्घाटन नुकतेच मान्यवरांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. उद्घाटक म्हणून सावंतवाडीच्या नगरसेविका सीमा नाईक आणि अध्यक्ष म्हणून राष्ट्र सेवा पुरस्कार प्राप्त योगशिक्षक शेखर बांदेकर उपस्थित होते.
यावेळी फिटनेस किड्स अकॅडमीचे जिल्हाध्यक्ष विशाल लातये, अनिल मेस्त्री, रामनाथ सावंत, नारायण सावंत, रवींद्र प्रभुदेसाई, सुरेश भाईप, रश्मी बांदेकर, सुप्रिया देसाई आदी मान्यवर उपस्थित होते. दीपप्रज्वलनाने शिबिराचे उद्घाटन झाल्यानंतर योगशिक्षक बांदेकर यांनी योगाभ्यास घेतला. सूर्यनमस्कार, योगासने, सूक्ष्म व्यायाम आणि प्राणायाम असा योगाभ्यास घेण्यात आला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन श्री. लातये यांनी केले. या शिबिराला सावंतवाडीमधील योगाभ्यासप्रेमी मुलांनी सहभाग घेतला.
नियमितपणे योगाभ्यास केल्याने आपण रोगमुक्त होतो. त्यामुळे प्रत्येकाने योगाभ्यास करणे आवश्यक आहे, असे उद्घाटक सीमा नाईक यांनी यावेळी सांगितले. सावंतवाडीमधील ५ ते १८ वयोगटातील सर्व मुलांकरिता हे शिबिर चालू करण्यात आले असून त्याचा सर्वांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.
