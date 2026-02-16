मंडणगड-वाल्मिकीनगरमधील पाणी योजना आठ दिवसात सुरू होणार
मंडणगड : पंचायत समिती कार्यालयासमोर उपोषणास बसलेले वाल्मिकीनगर ग्रामस्थ.
वाल्मिकीनगरमधील पाणी योजना आठ दिवसात होणार सुरू
ग्रामस्थांचे उपोषण स्थगित ; लेखी आश्वासन, टँकरद्वारे करणार पाणी पुरवठा
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. १६ः तालुक्यातील वाल्मिकीनगर येथील रखडलेल्या नळपाणी योजनेच्या प्रश्नावरून ग्रामस्थांनी केलेले उपोषण प्रशासनाकडून लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर सोमवारी स्थगित करण्यात आले. नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले होते.
सावित्री नदीकिनारी वसलेले आणि तालुक्यातील कोळी समाज बांधवांचे एकमेव गाव असलेल्या वाल्मिकीनगरमध्ये जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेली नळपाणी योजना गेल्या तीन वर्षांपासून विविध कारणांमुळे रखडली आहे. सध्या गावाला आठ दिवसांतून एकदाच पाणीपुरवठा होत असून ग्रामस्थांना दैनंदिन गरजांसाठी खासगी टँकरने पाणी विकत घ्यावे लागत आहे.
याबाबत ग्रामस्थांनी पंचायत समिती व पाणीपुरवठा विभागाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रशासनाने समस्येकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी (ता. १६) मंडणगड पंचायत समिती कार्यालयाच्या आवारात पन्नासहून अधिक महिलापुरुष ग्रामस्थ उपोषणास बसले. नवनिर्वाचित जि.प. सदस्य प्रताप घोसाळकर, अस्मिता केंद्रे तसेच पंचायत समिती सदस्य अनिल रटाटे, दीप्ती घडशी, दीपक मालुसरे, प्रणाली चिले, माजी सभापती आदेश केणे, संजय शेडगे, आनंद भाटे, सिद्धेश देशपांडे, उपेंद्र बोर्ले पदाधिकारी आंदोलनात सहभागी झाले. सुमारे तीन तास सुरू असलेल्या उपोषणादरम्यान गटविकास अधिकारी सुनील खरात व पाणीपुरवठा अभियंता सौ. जवादे यांच्याशी सविस्तर चर्चा झाली.
नळपाणी योजना पूर्ण होईपर्यंत गावाला दररोज टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा, अशी ग्रामस्थांची मागणी होती. यानंतर प्रशासनाने आठ दिवसांत बंद असलेले काम सुरू करण्याचे तसेच योजना कार्यान्वित होईपर्यंत दररोज दहा हजार लिटर पाणी टँकरने पुरविण्याचे लेखी आश्वासन दिले. त्यानंतर ग्रामस्थांनी उपोषण मागे घेतले.
यावेळी सरपंच नयना तबीब, उपसरपंच विश्वजीत पाटील, प्रभाकर तबीब, उमेश तबीब, लिलाधर कारभारी, गणराज किंकळे, मंगेश डोळस, मनोज भाटकर, रोहीदास मोकारी, नरेश पाबरकर, भारत तबीब, कांती कुलापकर, कल्पना जुवाटकर, रोहीणी माईन, लक्ष्मी बसवत, हेमा कांबळे, संगीता कुलापकर, धनश्री कुलापकर, वत्सला जोशी, जया पालेकर, मनिषा तबीब, कमला भगत, गंगा तुरबाडकर, साक्षी किंकळे, विजया रघुवीर, शेवती पावशे, कांचना करवटकर, नयना तबीब उपस्थित होते.
चौकट
वेसवी विद्युत जनित्राची मागणी मान्य
वेसवी ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच आनंद भाटे यांनी मौजे वेसवी येथील नळपाणी योजनेस विद्युत पुरवठा करणारा ट्रान्सफॉर्मर गेल्या अनेक महिन्यांपासून बंद असल्याने गावाला पाणीपुरवठा होत नव्हता. या संदर्भात वारंवार लेखी व तोंडी पाठपुरावा करूनही कार्यवाही न झाल्याने आनंद भाटे यांनी सहकाऱ्यांसह व वाल्मिकीनगर ग्रामस्थांसमवेत उपोषण सुरू केले होते. प्रशासनाकडून लेखी आश्वासन देण्यात आले असून एप्रिल २०२६ अखेरपर्यंत विद्युत जनित्राचे काम पूर्ण करून पाण्याच्या टाकीत पाणी सोडण्यात येईल, असे नमूद केले आहे. प्रशासनाच्या विनंतीला मान देत उपसरपंच आनंद भाटे यांनी उपोषण मागे घेतले.
