‘आयएमसी वेंगुर्ला’मध्ये लिपिक पदासाठी भरती

सिंधुदुर्गनगरी ः आयएमसी ऑफ आयटीआय वेंगुर्ला या नोंदणीकृत संस्थेच्या दैनंदिन कार्यालयीन कामकाजासाठी लिपिकवर्गीय एक पद तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्यात येणार आहे. इच्छुक व पात्र उमेदवारांनी अर्जासह सर्व मूळ शैक्षणिक प्रमाणपत्रे व अनुभव प्रमाणपत्रे घेऊन २५ फेब्रुवारीला सकाळी ११ वाजता आयएमसी ऑफ आयटीआय वेंगुर्ला, म्हाडा कॉलनी समोर, महिला काथ्या कारखानानजीक, वेंगुर्ला येथे मुलाखतीसाठी स्वतः उपस्थित राहण्याचे आवाहन सचिव जे. एल. गवस यांनी केले आहे. या पदासाठी शैक्षणिक अर्हता पदवीधर (वाणिज्य) असून, उमेदवाराचे वय २१ ते ३० वर्षांदरम्यान असणे आवश्यक आहे. आज झालेल्या बैठकीतील आयत्या वेळच्या विषय क्र. ३ च्या ठरावानुसार ही भरती ठोक मानधनावर ११ महिन्यांच्या कालावधीकरिता करण्यात येणार असल्याची माहिती वेंगुर्ला आयएमसी ऑफ आयटीआयचे सचिव यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
सिंधुदुर्गनगरी ः महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ व शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ (ओबीसी महामंडळाच्या) संपूर्ण थकीत कर्ज रकमेचा एकरकमी भरणा करणाऱ्या लाभार्थीस थकीत व्याज रकमेच्या ५० टक्के सवलत देण्याबाबतची एकरकमी परतावा (ओटीएस) योजना ३१ मार्चपर्यंत राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार महामंडळाच्या सर्व थकबाकीदार असलेल्या लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन कर्जमुक्त व्हावे, असे आवाहन शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक प्रीती आर. पटेल यांनी केले आहे.
अधिक माहितीसाठी जिल्हा कार्यालय पत्ता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, सिंधुदुर्ग, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग येथे संपर्क साधावा.
