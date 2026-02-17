आरवलीतील उड्डाणपुलावर अंधाराचे साम्राज्य
संगमेश्वर ः आरवली येथील पुलावर रात्री दिव्यांची सोय केलेली नाही.
नवीन उड्डाणपूल, पण सुरक्षेचा अभाव!
आरवलीतील चार पदरी पुलावर रात्री पूर्ण काळोख; पथदिवे बसवण्याकडे प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज
सकाळ वृत्तसेवा
सावर्डे, ता. १७ : संगमेश्वर तालुक्यातील मुंबई-गोवा महामार्गावरील आरवली येथील नवीन चार पदरी उड्डाणपुलावर रात्रीच्या वेळी भीषण अंधाराचे साम्राज्य असते. या पुलावर पथदिवे बसवलेले नाहीत. त्यामुळे वाहनचालकांना आणि पादचाऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. रात्रीच्या अंधारामुळे याठिकाणी अपघाताची भीती व्यक्त केली जात आहे.
राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाअंतर्गत आरवली येथे प्रवाशांच्या सोयीसाठी नवीन चार पदरी उड्डाणपूल उभारण्यात आला आहे. मात्र, या पुलावर हाय-मास्ट दिवे आणि पथदिवे बसवण्याची गरज आहे. रात्रीच्या वेळी पुलावर पूर्णपणे काळोख असतो, ज्यामुळे चालकांना रस्त्याचा अंदाज येत नाही. या पुलावर पथदिवे बसवलेले नाहीत. त्यामुळे वाहनचालकांना आणि पादचाऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः वळणांवर आणि पुलाच्या सुरुवातीला विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या वाहनांच्या प्रखर प्रकाशामुळे समोरचे काहीच दिसत नसल्याने अपघात होण्याची शक्यता वाढली आहे. त्याचबरोबर या अंधाराचा फायदा चोरट्यांकडूनही उठवला जावू शकतो. एखादी मोठी दुर्घटना अगर गैरप्रकार घडण्याआधी आरवलीतील या उड्डाणपुलावर रात्रीच्यावेळी पडणाऱ्या अंधाराचा विचार प्रशासनाने वेळीच करावा, त्याठिकाणी पथदिव्यांसह आवश्यकत्या उपाययोजना तातडीने कराव्यात अशी मागणी स्थानिक नागरिकांसह वाहनचालकांतून होत आहे.
कोट
लाखो रुपये खर्चून पूल बांधला, मग दिव्यांची सोय का नाही? महामार्गावर सावर्डे, तुरळ, असुर्डे, धामणी या ठिकाणी पथदिवे बसवण्यात आले आहेत. मग महत्त्वाच्या आरवली येथील उड्डाणपुलावरच पथदिवे का बसवले जात नाहीत. संबंधित अधिकाऱ्यांना आरवली गावाबद्दल वावडे आहे का?
---मंगेश परकर, सामाजिक कार्यकर्ते, आरवली
