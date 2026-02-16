सिंधुरत्न योजनेच्या मुदतवाढीसाठी पाठपुरावा करा
rat16p19.jpg-
24991
रत्नागिरी ः नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत प्रस्तावित कामांबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत आढावा घेताना पालक सचिव सीमा व्यास. सोबत जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, अपर जिल्हाधिकारी भाऊ गलांडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, प्रभारी जिल्हा नियोजन अधिकारी अमर पाटील आदी.
---------
सिंधुरत्न योजनेच्या मुदतवाढीसाठी पाठपुरावा करा
पालक सचिव सीमा व्यास ; मालगुंडला प्राणीसंग्रहालय, चांगली संकल्पना
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १६ ः मालगुंडला प्राणीसंग्रहालय होतय, ही अतिशय चांगली, मला आवडलेली कल्पना आहे. नैसर्गिक सौंदर्य लाभलेल्या रत्नागिरीत अधिकाऱ्यांनीही सौंदर्यपूर्ण दृष्टीकोनातून स्मार्ट सिटीची कामे करुन भर घालावी, असे सांगत सिंधुरत्न योजनेला मुदतवाढ मिळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा करावा, असे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव तथा पालकसचिव सीमा व्यास यांनी दिले.
जिल्ह्यातील १०० कोटी आणि त्यापेक्षा अधिकच्या कामांच्या अनुषंगाने तसेच नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत प्रस्तावित कामांबाबत श्रीमती व्यास यांनी आज आढावा घेतला. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात झालेल्या या आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, अपर जिल्हाधिकारी भाऊ गलांडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, प्रभारी जिल्हा नियोजन अधिकारी अमर पाटील यांच्यासह विभागप्रमुख उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी श्री. जिंदल यांनी श्रीमती व्यास यांचे स्वागत केले.
याप्रसंगी श्रीमती व्यास म्हणाल्या, मालगुंड येथे प्राणी संग्रहालय ही अत्यंत चांगली कल्पना आहे. आपल्या काही अधिकाऱ्यांना देशातील मोठ्या प्राणी संग्रहालयाची पाहणी करण्यासाठी पाठवावे. हा चांगला प्रस्ताव आहे, तो मला खूप आवडला. त्याबाबतचे नियोजन देखील अत्यंत चांगले करावे. स्मार्ट सिटी अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या विकास कामांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्वारस्य घेऊन काम करावे. नैसर्गिक सौंदर्य मिळालेल्या जिल्ह्यामध्ये या कामांमुळे अधिक भर पडेल.
चौकट
एमएसआरडीसीने वेळेत कामे पूर्ण करा
एमएसआरडीसीने नियोजित वेळेत आणि नियोजित बजेटमध्ये कामे पूर्ण करावीत. नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत जिल्ह्याच्या वैभवात भर घालणारी वैशिष्ट्यपूर्ण कामे असावीत. नित्याची नेहमीची कामे नसावीत. सुधारित भात, नाचणी बियाणांचे वितरण केलेल्या शेतकऱ्यांकडून कृषी विभागाने माहिती घेवून तांत्रिक दृष्ट्या संशोधनात्मक अहवाल सादर करावा, असेही श्रीमती व्यास यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.