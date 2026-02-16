‘महाविस्तार’ची साथ, शेतकऱ्यांची भरभराट
‘महाविस्तार’ची साथ, शेतकऱ्यांची भरभराट
कृषी विभाग; एआय ॲपद्वारे ३२,१०१ जणांची नोंदणी
भाग्यश्री नाईकनवरे ः
सिंधुदुर्गनगरी, ता. १६ ः हवामान बदल, बाजारपेठेतील अस्थिरता आणि माहितीच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांना अनेक आव्हांनाचा सामना करावा लागतो. यावर उपाय म्हणून कृषी विभागाने विकसित केलेल्या ‘महाविस्तार एआय ॲप’च्या माध्यातून जिल्ह्यातील तब्बल ३२ हजार १०१ शेतकऱ्यांनी या ॲपवर नोंदणी केल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री नाईकनवरे यांनी दिली.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहय्याने हे ॲप शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीशी संबंधित सर्व गरजा पूर्ण करण्यासाठी एकाच ठिकाणी माहिती उपलब्ध करून देते. मराठी भाषेत उपब्ध असलेले हे ॲप शेतकऱ्यांना रिअल टाईम माहिती, तज्ज्ञांचा सल्ला आणि आधुनिक शेती पद्धतींचे मार्गदर्शन करते.
‘महाविस्तार एआय ॲप’मधील एआय चॅटबॉट शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना त्वरित उत्तरे देतो. रिअल-टाईम हवामान अंदाज स्थानिक पातळीवरील हवामान अंदाजामुळे शेतकरी पेरणी, कापणी आणि खतांचा वापर यांचे नियोजन करू शकतात. स्थानिक आणि राष्ट्रीय राष्ट्रीय बाजारपेठेतील पिकांचे भाव रिअल-टाईममध्ये दाखवते. कृषी विभागाच्या विविध कृषी योजनांची माहिती, अनुदान, कर्जमाफी आणि विमा योजनांचे तपशील एकाच ठिकाणी मिळू शकतील. ॲपमध्ये मराठीत व्हिडिओ उपलब्ध आहेत, ज्यात पिकांची लागवड, खतांचा वापर, कापणी, आणि जैविक शेती याबाबत तपशीलवार मार्गदर्शन मिळेल. ॲपमधील एआय तंत्रज्ञानामध्ये शेतकरी पिकाचे फोटो अपलोड करून पिकांवरील रोग आणि किडींचे निदान करून उपाय मिळवू शकतात.
कोट
‘महाविस्तार एआय ॲप’ शेतकऱ्यांचे जीवन सुसह्य बनवण्यासाठी अनेक फायदे घेऊन आले आहे. त्यामुळे सल्ला त्यांच्या मोबाईलवर मिळतो, ज्यामुळे वेळ वाचतो. चुकीच्या खतांचा किंवा कीटकनाशकांचा वापर टाळून शेतकरी उत्पादने खर्च कमी करू शकतात. बाजारभाव माहिती आणि हवामन अंदाजामुळे शेतकरी योग्य वेळी पिकांची विक्री आणि नियोजन करू शकतात. यामुळे त्यांच्या उत्पान्नात वाढ होऊ शकते.
- भाग्यश्री नाईकनवर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी
तालुकानिहाय नोंदणी अशी
कुडाळ- ५ हजार ७३८, सावंतवाडी-७ हजार २३२, वेंगुर्ले-२ हजार ५२७, दोडामार्ग-१ हजार ४००, वैभववाडी-२ हजार ६६६, मालवण-४ हजार २२०, कणकवली-४ हजार ५९४, देवगड-३ हजार ७२४ असे एकूण ३२ हजार १०१ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. शेतकऱ्यांनी गुगल प्ले स्टोअरवरून ‘महाविस्तार एआय ॲप’ डाउनलोड करा आणि शेतीत डिजिटल क्रांतीचा भाग व्हावा, असे आवाहन जिल्हा कृषी विभागाने केले आहे.
