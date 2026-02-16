कुडाळला भूखंड़ासाठी १.९ कोटी
नीलेश राणे, प्राजक्ता बांदेकर-शिरवलकर
कुडाळला भूखंडासाठी १ कोटी ९ हजार मंजूर
प्राजक्ता बांदेकर शिरवलकरः स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १६ ः शहरात वाढत्या कचऱ्याचे शास्त्रोक्त व दीर्घकालीन व्यवस्थापन करणे ही नगरपंचायतीसमोरची प्रमुख गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार नीलेश राणे यांनी केलेला सातत्यपूर्ण पाठपुरावा व त्यांच्या विशेष प्रयत्नांतून नगरपंचायतीस आवश्यक भूखंड उपलब्ध झाला आहे. स्वच्छ भारत अभियान नागरी २.० अंतर्गत १.०९ कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, अशी माहिती नगराध्यक्ष प्राजक्ता बांदेकर शिरवलकर यांनी दिली.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मध्यवर्ती ठिकाण म्हणून ओळखले जाणारे कुडाळ शहर हे रेल्वे स्थानक, व्यापारी बाजारपेठ व विविध नागरी सुविधांमुळे जिल्ह्यातील महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे. दररोज मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक व ग्रामीण भागातील नागरिकांची ये-जा होत असल्याने शहरातील घनकचऱ्याचे प्रमाण लक्षणीय वाढले होते. स्वच्छ भारत अभियान नागरी २.० अंतर्गत १.०९ कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. प्रस्तावित प्रकल्पामध्ये बायोगॅस प्रकल्प-ओल्या कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती,
एमआरएफ शेड-सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण व पुनर्वापर, सॅनिटरी लँडफिल-उर्वरित कचऱ्याची सुरक्षित व पर्यावरणपूरक विल्हेवाट या घटकांचा समावेश आहे. या प्रकल्पामुळे शहरातील कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया होऊन प्रदूषणावर नियंत्रण मिळविता येणार आहे. ओला व सुका कचरा वेगळा करून त्यावर योग्य पद्धतीने प्रक्रिया केल्याने स्वच्छता, पर्यावरण संवर्धन आणि सार्वजनिक आरोग्य यांना मोठी चालना मिळणार आहे, अश माहिती बांदेकर यांनी दिली. या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पासाठी सातत्याने पाठपुरावा करून निधी व जागा उपलब्ध करून दिल्याबद्दल आमदार नीलेश राणे यांचे कुडाळ नगरपंचायतीतर्फे त्यांनी विशेष आभार व्यक्त केले.
कुडाळ शहराला प्रथमच घनकचरा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र जागा उपलब्ध होत असून या प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे ''स्वच्छ, सुंदर आणि आरोग्यदायी कुडाळ'' या संकल्पनेच्या दिशेने एक ऐतिहासिक व निर्णायक पाऊल उचलले गेले आहे. यासाठी नगराध्यक्ष बांदेकर यांनी प्रशासन व सर्व सहकारी नगरपंचायत सदस्यांचे आभार मानले.
