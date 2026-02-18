-डेरवण-हडकणी रस्त्याची दुरवस्था
सावर्डे ः वालावलकर रुग्णालयानजीक हडकणी रस्त्याची झालेली दूरवस्था.
डेरवण-हडकणी रस्त्याची दुरवस्था
सावर्डे, ता. १८ : चिपळूण तालुक्यातील सावर्डे येथील वालावलकर रुग्णालय ते हडकणी या मार्गाची दयनीय अवस्था झाली. रस्त्यावर पडलेले मोठमोठे खड्डे आणि गायब झालेल्या बाजू पट्ट्यांमुळे हा मार्ग अपघाताचे केंद्र बनला आहे. या मार्गावरून दररोज शालेय बसगाड्या, रुग्णवाहिका, मालवाहतूक करणारे ट्रक, दुचाकी चालक, विद्यार्थी आणि ग्रामस्थांची मोठी वर्दळ असते, मात्र प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे प्रवाशांचा जीव धोक्यात आला आहे.
या परिसरात शाळा आणि महत्त्वाचे रुग्णालय असल्याने सकाळ-संध्याकाळ वाहनांची आणि विद्यार्थ्यांची प्रचंड गर्दी असते. रस्त्याच्या कडेच्या बाजू पट्ट्या नसल्यामुळे समोरून येणाऱ्या वाहनाला जागा देताना चालकांची मोठी कसरत होते. खड्ड्यांमुळे अनेकवेळा किरकोळ अपघात झाले असून, गंभीर अपघात होण्याची भीती नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. वालावलकर रुग्णालयात जाणाऱ्या रुग्णांना या खड्ड्यांमुळे वेळेत पोहोचणे कठीण होत आहे.
