कुणकेश्वरमध्ये भाविकांच्या गर्दीला उधाण
कुणकेश्वर ः येथे यात्रेनिमित्त समुद्रकिनारी मोठी गर्दी झाली होती.
कुणकेश्वर ः येथील यात्रेतील भाविकांची खासगी वाहने. (छायाचित्रे ः वैभव केळकर)
यात्रेचा दुसरा दिवस; समुद्रस्नानाने होणार आज सांगता
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. १६ ः तालुक्यातील श्री क्षेत्र कुणकेश्वर यात्रेत दुसऱ्या दिवशीही भाविकांचा उत्साह कायम होता. मंदिरात दर्शनासाठी गर्दीचा ओघ आजही सुरूच होता. आज सोमवार असल्याने तसेच आज सायंकाळी अमावस्येला प्रारंभ होणार असल्याने भाविकांची गर्दी झाली होती. महाशिवरात्रीला रात्री देवस्वाऱ्या कुणकेश्वर भेटीला आल्या होत्या. रात्री यात्रेसह समुद्रकिनारीही मोठी गर्दी झाली होती. विविध मान्यवरांनी मंदिरात दर्शन घेतले. दरम्यान, उद्या (ता. १७) पवित्र समजल्या जाणाऱ्या समुद्रस्नानाने यात्रेची सांगता होईल.
रविवारी (ता. १५) महाशिवरात्रीला मोठ्या उत्साहात यात्रेला प्रारंभ झाला. यासाठी शनिवारी रात्रीपासूनच दर्शनासाठी उसळलेली गर्दी रविवारी रात्री उशिरापर्यंत कायम होती. यात्रेच्या पहिल्या दिवशी विविध राजकीय, सामाजिक तसेच प्रशासकीय मंडळींनी श्री देव कुणकेश्वरचे दर्शन घेतले. मंदिरात देवस्वाऱ्या भेटीला आल्या, त्यावेळी ढोल-ताशांच्या गजरामुळे परिसरातील वातावरण भक्तिमय बनले होते. कुणकेश्वर भेटीचा अलौकिक सोहळा अनेकांना अनुभवता आला. मंदिर परिसरात मोठे स्क्रीन लावल्याने भाविकांना थेट दृश्ये पाहता येत होती. देवस्वाऱ्यांमुळे यात्रेत मोठी गर्दी झाली होती. तरीही शिस्तबद्ध पध्दतीने देवस्वाऱ्यांची भेट झाली. उद्या (ता. १७) समुद्रस्नान करून कुणकेश्वरच्या भेटीनंतरच आलेल्या देवस्वाऱ्या माघारी परततील. देवस्वाऱ्यांबरोबर आलेल्या भाविकांची संख्याही अधिक असल्याने सुरक्षा व्यवस्थेवर काहीसा ताण येत होता. यामुळे मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर मोठी गर्दी झाली होती. जिल्हा पोलिस अधीक्षक मोहन दहिकर, अप्पर पोलिस अधीक्षक नयोमी साटम, उपविभागीय पोलिस अधिकारी घनःश्याम आढाव सुरक्षेचा आढावा घेत होते. देवस्वाऱ्यांबरोबर आलेल्या मंडळींना देवभेटीनंतर दर्शनासाठी मंदिरात सोडले जात होते. आज सायंकाळी ५.३३ पासून अमावस्येला प्रारंभ होत असल्यामुळे आज रात्रीपासूनच समुद्रस्नानाला गर्दी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आजपासूनच समुद्रस्नानासाठी भाविक कुणकेश्वरला दाखल होत होते. उद्या सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत अमावस्या असल्याने उद्या सायंकाळपर्यंत समुद्रस्नानाचा योग राहणार आहे. त्यामुळे उद्या सायंकाळपर्यंत यात्रेत गर्दी राहील, अशी शक्यता आहे. रविवारी रात्री समुद्रकिनारी मोठी गर्दी झाली होती. समुद्राच्या लाटा किनाऱ्यावर येत असल्याने भाविकांची तारांबळ उडत होती. यात्रेत विविध प्रकारचे खेळ, पाळणे आले होते. त्यामुळे लहान मुलांबरोबरच तरुणांचे आकर्षण ठरले. विविध ठिकाणचे व्यावसायिक यात्रेत होते. कापड, खाजा, लोखंडी साहित्य, कलिंगड, खेळणी विक्रेते तसेच हॉटेल व भेळपुरीच्या व्यवसायाची मोठी उलाढाल झाली. यात्रा मार्गावरील वर्दळीत वाढ झाली होती.
यात्रेतही रंगला ‘मॅच फिव्हर’
अटीतटीचा मानला जाणारा भात-पाकिस्तान क्रिकेट सामना रविवारी रात्री होता. त्यामुळे यात्रेतही विविध मोबाईलवर सामन्याचे थेट प्रक्षेपण पाहिले जात होते. मंदिर परिसरातही दर्शन रांगेतील भाविकांच्या सोयीसाठी स्क्रीनवर सामन्याचे प्रक्षेपण सुरू होते. भारताने सामना जिंकल्यावर यात्रेतील भाविकांनी एकच जल्लोष केला.
समुद्रकिनारी उसळणार गर्दी
उद्या (ता. १७) समुद्रस्नान असल्याने सुरक्षा यंत्रणेचे लक्ष किनाऱ्याकडे राहण्याची शक्यता आहे. आज मध्यरात्रीपासूनच काहीजण समुद्रस्नानाला प्रारंभ करण्याची शक्यता असल्याने किनाऱ्यावर पोलिस तैनात ठेवण्याचे नियोजन सुरू होते. येणाऱ्या भाविकांच्या सुरक्षेसाठी किनाऱ्यावर आपत्ती यंत्रणाही कार्यरत राहणार आहे. उद्या दिवसभर समुद्रस्नानाचा आनंद भाविक घेतील, असे चित्र होते. समुद्रस्नानासाठी आज सायंकाळपासूनच भाविक यात्रेत दाखल होत होते.
