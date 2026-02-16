आंबा बागायतदारांना ‘स्वाभिमानी’ची साथ
आंबा बागायतदारांना ‘स्वाभिमानी’ची साथ
जामसंडेत उद्या मेळावा; राजू शेट्टी करणार संबोधित
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. १६ ः किडरोगांचा अनियंत्रित प्रादुर्भाव आणि निसर्गापुढे हतबल झाल्याने यातून सकारात्मक मार्ग काढून बागायतदारांना दिलासा देण्यासाठी संघटित होत असलेल्या तालुक्यातील आंबा बागायतदारांच्या संघटनशक्तीला आता राज्यभरात शेतकऱ्यांचे नेते म्हणून ओळख असलेल्या राजू शेट्टी यांच्या ‘स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा’ बूस्टर डोस मिळणार आहे. हंगामाबाबत प्रशासनाला निवेदन दिल्यानंतर आता संघटना पातळीवर बुधवारी (ता.१८) सकाळी १० वाजता जामसंडे येथील सांस्कृतिक भवनमध्ये आयोजित बागायतदार मेळाव्याला उपस्थित राहून श्री. शेट्टी मार्गदर्शन करणार आहेत.
यावेळी मोठ्या संख्येने बागायतदारांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन संघाचे अध्यक्ष आनंद ऊर्फ काका ढोके यांनी केले आहे. यंदा हापूस आंबा पीक धोक्यात आल्याने यातून सकारात्मक मार्ग काढून बागायतदारांना दिलासा देण्यासाठी स्थापन केलेल्या ‘आंबा बागायतदार व व्यापारी संघ देवगड’ या संघटनेला गावोगावच्या बागायतदारांचा प्रतिसाद वाढू लागला आहे. यातूनच पुढाकार घेत संघटना पातळीवर बुधवारी (ता.१८) सकाळी १० वाजता जामसंडे येथील सांस्कृतिक भवनमध्ये बागायतदार मेळावा घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. या अनुषंगाने गावोगावी आंबा बागायतदारांच्या बैठकांचे सत्र सुरू असून, मेळाव्याला मोठ्या संख्येने बागायतदार उपस्थित राहण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. आंबा बागायतदारांच्या समस्यांसाठी प्राथमिक स्तरावर घेण्यात आलेल्या बैठकीतून स्थापन झालेल्या संघाला आंबा बागायतदारांचा प्रतिसाद वाढत आहे. त्यामुळे येथे होणाऱ्या आंबा बागायतदार मेळाव्याला तालुक्याबरोबरच मालवण, वेंगुर्ले येथील आंबा बागायतदारही सामील होण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मेळाव्याला शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांची विशेष उपस्थिती राहणार असून, आपल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची ताकद आंबा बागायतदारांच्या पाठीशी सक्षमपणे उभी करण्याचा मानस त्यांनी बोलून दाखवला आहे. आंबा बागायतदारांच्या विविध समस्या, प्रश्नांची सोडवणूक केल्याशिवाय आता गप्प बसायचे नाही, अशी हाक देत त्यांनीही बागायतदारांना मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले आहे.
नियोजनावर भर
शेतकरी नेते राजू शेट्टी मेळाव्याला उपस्थित राहून संबोधित करणार असल्याने आता आंबा बागायतदार शेतकऱ्यांमध्ये चैतन्य आले आहे. यासाठी बागायतदारांच्या बैठकांचे सत्र सुरू असून, अचूक नियोजन करण्यावर अधिक भर आहे. हा लक्षवेधी मेळावा होण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी सोशल मीडियावर जोरदार प्रसिद्धी करण्यात येत आहे.
