कणकवलीत लवकरच मराठा सांस्कृतिक भवन
सकल मराठा समाज : २८ गुंठे जागा, ८ कोटींचा खर्च
कणकवली, ता. १६ : शहराच्या मध्यवर्ती भव्य मराठा सांस्कृतिक भवन उभारले जाणार आहे. पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या पुढाकाराने त्यासाठी २८ गुंठे शासकीय जागा उपलब्ध झाला आहे. याठिकाणी पहिल्या टप्प्यात सुमारे ८ कोटी रुपये खर्चून हे भवन साकारले जाणार आहे. त्याचे भूमिपूजन १९ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता पालकमंत्री राणे यांच्या हस्ते होणार आहे.
या सांस्कृतिक भवनामध्ये अद्ययावत नाट्यगृह, छोटे सभागृह, आर्ट गॅलरी, निवास व्यवस्था, पार्किंग सुविधा, सुशोभित गार्डन उभारण्यात येणार आहे. प्रवेशद्वारावर अश्वारूढ छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य पुतळा उभारण्यात येणार असून, या प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची माहिती सकल मराठा समाजाचे नेते एस. टी. सावंत, लवू वारंग आणि सतीश सावंत यांनी आज दिली. येथील शासकीय विश्रामगृहात मराठा समाजातील प्रतिनिधींची बेठक झाली. त्यानंतर याबाबतची माहिती देण्यात आली.
एस. टी. सावंत म्हणाले, ‘कणकवली तालुक्यात मराठा सांस्कृतिक भवन व्हावे, ही समाजाची दीर्घकालीन इच्छा होती. पालकमंत्री राणे यांच्याकडे ही मागणी मांडली होती. छत्रपती शिवाजी महाराज चौक परिसरातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जागेत हे भवन उभारण्याचा प्रस्ताव सुचविला होता. त्यानुसार अद्ययावत भवन उभे राहत असल्याचा आम्हाला आनंद आहे.’
लवू वारंग म्हणाले, ‘संपूर्ण मराठा समाजाची मागणी मान्य करून पालकमंत्री राणे यांनी भवनास मंजुरी दिली आहे. त्याबद्दल आम्ही त्यांचे अभिनंदन करतो.’ सतीश सावंत म्हणाले, ‘या भवनात ५०० आसनक्षमतेचे नाट्यगृह, १५० आसनांची स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र व्यवस्था, महिलांसाठी स्वयंरोजगार प्रशिक्षण वर्ग घेण्यासाठी स्वतंत्र सभागृह तसेच छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य अश्वारूढ पुतळा उभारण्यात येणार आहे. शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी होणारे हे भवन समाजासाठी अभिमानास्पद ठरणार आहे.’
बैठकीत संतोष राऊळ यांनी भवनाची संकल्पना मांडली. यावेळी पालकमंत्री राणे यांचे कार्यालयीन प्रमुख अजयकुमार सर्वगोड, भवनाचे आर्किटेक्ट अमोल नष्टे यांनी तांत्रिक माहिती सादर केली. या बैठकीस उपनगराध्यक्ष सुशांत नाईक, बँक संचालक समीर सावंत, पंचायत समिती सदस्य सोनू सावंत, बबलू सावंत उपस्थित होते.
