अतिमद्यप्राशनाने पर्यटकाचा कणकवलीत लॉजमध्ये मृत्यू
अति मद्यपानाने पर्यटकाचा
कणकवलीत लॉजमध्ये मृत्यू
कणकवली, ता.१६ : पुणे येथील पर्यटकाचा कणकवलीतील एका लॉजमध्ये आज मृत्यू झाला. अति मद्यपान केल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याचा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे. अलंकार अशोक नाईक (वय ३५, रा. पुणे, कर्वेनगर) असे त्याचे नाव आहे. याबाबतची खबर लॉजमालक नंदकुमार आरोलकर यांनी कणकवली पोलिस ठाण्यात दिली.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अलंकार नाईक हा १३ फेब्रुवारीला सकाळी सातला कणकवलीत आला होता. त्यापासून तो कणकवली बसस्थानकासमोरील उत्कर्ष लॉजमध्ये वास्तव्याला होता. गेले दोन दिवस त्याने रूमचे भाडे दिले नव्हते. त्याबाबतची विचारणा करण्यासाठी लॉज कर्मचारी अलंकारच्या खोलीत गेला. त्यावेळी अलंकार हा पालथ्या अवस्थेत आणि कोणतीही हालचाल नसलेल्या स्थितीत आढळला. संबंधित कर्मचाऱ्याने ही बाब लॉज मालक नंदकुमार आरोलकर यांच्या लक्षात आणून दिली, तर श्री.आरोलकर यांनी ही खबर कणकवली पोलिसांना कळवली. पर्यटकाला पोलिसांनी कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले असता उपचारांपूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याचे तेथील डॉक्टरांकडून सांगण्यात आले. अति मद्यपान केल्याने अलंकार नाईक याचा मृत्यू झाल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला. या प्रकरणी आकस्मिक मृत्यू अशी नोंद कणकवली पोलिस ठाण्यात करण्यात आली आहे. हवालदार गुणीजन अधिक तपास करत आहेत.
