योगेश कदम वाढदिवसविशेष पुरवणी

खेड शहरातील एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने शिवसेना नेते रामदास कदम व राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम व अन्य मान्यवर.
विकासवाटा चोखाळणारा लोकनेता...
कोकणच्या लाल मातीत नेतृत्वाचे अनेक पैलू पाहायला मिळतात; पण उच्चशिक्षित असूनही ग्रामीण भागातील तळागाळातील माणसाशी नाळ जोडून ठेवणारे नेतृत्व दुर्मिळ आहे. उत्तर रत्नागिरीचे भाग्यविधाते आणि राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी आपल्या कर्तृत्वातून हे सिद्ध करून दाखवले आहे. त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त संपूर्ण दापोली-मंडणगड-खेड मतदार संघ आज उत्साहात न्हाऊन गेला आहे.
- शैलेश कदम, उद्योजक
मु. पो. जामगे, ता. खेड
योगेश कदम यांचे शिक्षण उच्च दर्जाचे असूनही त्यांनी कधीही सर्वसामान्यांपासून अंतर ठेवले नाही. त्यांनी आपल्या ज्ञानाचा उपयोग मतदार संघाच्या विकासासाठी केला. तंत्रज्ञान आणि आधुनिक विचारांची जोड देत त्यांनी ग्रामीण भागातील प्रश्न सोडवण्यावर भर दिला. यामुळेच आज ते सुशिक्षित तरुण आणि गावातील ज्येष्ठ नागरिक अशा दोघांच्याही ‘गळ्यातील ताईत’ बनले आहेत. त्यांची विनम्रतेने संवाद साधण्याची पद्धत आणि निगर्वीपणा पावलोपावली दिसून येतो.
*विकासाचा झंझावात अन् आश्वासनांची पूर्तता
निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पूर्ण करणे, ही लोकप्रतिनिधीची खरी कसोटी असते. योगेश कदम यांनी दापोली विधानसभा मतदार संघाचा कायापालट करण्यासाठी विक्रमी निधी खेचून आणला. मग ते रस्ते, पाणीपुरवठा योजना, आरोग्य सुविधा या प्रत्येक विभागात कदम यांनी कामाचा ठसा उमटवलेला आहे. ‘बोलण्यापेक्षा कृतीवर विश्वास,’ हे त्यांच्या यशाचे गमक आहे. खेड, दापोली आणि मंडणगड या तिन्ही तालुक्यांत त्यांनी पायाभूत सुविधांचे जाळे विणले आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील रस्ते आणि वाड्या-वस्त्यांवरील नळपाणी योजनांना त्यांनी प्राधान्य दिले.
*कार्यकर्त्यांचे बळ अन् युवाशक्तीचा आधार
दापोली मतदार संघ हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे. योगेश कदम यांनी या मतदार संघात काम करायला सुरुवात केली तेव्हा त्यांनी पायाला भिंगरी लावल्याप्रमाणे संपूर्ण मतदार संघ पिंजून काढला. कार्यकर्त्यांचे ढासळलेले मनोधैर्य वाढवून त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण करण्याचे मोठे काम कदम यांनी केले. कार्यकर्त्यांच्या सुख-दुःखात सहभागी होऊन त्यांच्या अडीअडचणीत मदतीचा हात देणारा हा नेता अल्पावधीतच ‘दादा’ म्हणून नावारूपाला आला. युवकांशी थेट संवाद साधून त्यांनी जिल्ह्यामध्ये युवाशक्तीची एक भक्कम फळी निर्माण केली आहे. ‘शब्दांपेक्षा कर्तृत्व मोठे असावे,’ हाच विचार घेऊन चालणारा हा लोकनेता भविष्यात महाराष्ट्राच्या राजकारणात नक्कीच मोठी झेप घेईल. अशा या लाडक्या लोकनेत्याला उदंड आयुष्य लाभो, हीच आई जगदंबेच्या चरणी प्रार्थना!
* श्रेया वहिनींची समर्थ साथ
कोणत्याही यशस्वी पुरुषाच्या मागे एका खंबीर स्त्रीचा वाटा असतो, असे म्हटले जाते. योगेश कदम यांच्या बाबतीतही तेच दिसून येते. त्यांच्या राजकीय आणि सामाजिक प्रवासात श्रेया वहिनी यांची मोलाची साथ त्यांना लाभली आहे. कदमांच्या या धावपळीच्या आयुष्यात कौटुंबिक जबाबदारी सांभाळत, त्याही सामाजिक कार्यात हिरिरीने सहभागी होऊन कदम यांच्या कामाला अधिक बळ देत आहेत. मतदार संघात महिलांच्या समस्या जाणून घेणे आणि महिला सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम राबवण्यात वहिनींचा पुढाकार मोलाचा ठरत आहे.
गृहराज्यमंत्री पदी वर्णी लागल्यानंतर खेडवासियांनी काढलेल्या मिरवणुकीत सहभागी झालेले योगेश कदम.
लोकनेतृत्वाचा बुलंद आवाज...
राजकीय इच्छाशक्ती, अभेद्य महत्त्वाकांक्षा आणि अफाट कार्यशक्तीच्या जोरावर जनसामान्यांच्या हृदयात अढळ स्थान निर्माण करणारे नेतृत्व म्हणजे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम होय.
- दिनेश शर्मा, उद्योजक
लोटे औद्योगिक वसाहत
केवळ स्वप्न पाहणे सोपे असते; पण ती सत्यात उतरवण्यासाठी लागणारी राजकीय इच्छाशक्ती योगेश कदम यांच्याकडे उपजतच आहे.
राजकारणाकडे केवळ सत्ता म्हणून न पाहता ‘समाज परिवर्तनाचे साधन’ म्हणून पाहणारा हा नेता आज तरुणाईच्या गळ्यातील ताईत बनला आहे. अत्यंत कमी कालावधीत आपल्या कर्तृत्वाने त्यांनी मंत्रिमंडळात स्थान मिळवले, हे त्यांच्या अभेद्य महत्त्वाकांक्षेचे जिवंत उदाहरण आहे.
आजचा तरुण गोंधळलेला आहे; पण योगेश कदम यांच्याकडे पाहिल्यावर त्यांना एक नवी दिशा मिळते. ‘फक्त नोकरी मागणारे होऊ नका तर नोकरी देणारे बना,’ हा मंत्र त्यांनी कृतीतून सिद्ध केला आहे. तरुणांच्या हाताला काम आणि विचारांना दिशा देण्यासाठी कदम यांनी नेहमीच पुढाकार घेतला आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हजारो युवक आज स्वावलंबी बनून स्वतःचे भविष्य घडवत आहेत.
राज्याच्या विकासाचा कणा ‘उद्योग’ आहे, हे ओळखून योगेश कदम यांनी उद्योगविश्वाला नेहमीच पाठबळ दिले. त्यांच्या धोरणांमुळे ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांत उद्योगांचे जाळे विणले जात आहे. केवळ आश्वासन न देता प्रत्यक्ष जमिनीवर प्रकल्प राबवून त्यांनी बेरोजगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. उद्योजकांना लागणारे पोषक वातावरण निर्माण करण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा आहे.
गृहराज्यमंत्री पदाची धुरा सांभाळल्यापासून त्यांनी प्रशासनात एक प्रकारची शिस्त आणली आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील विकासाची ‘घोडदौड’ ही वाखाणण्याजोगी आहे. रस्ते, पाणी आणि पायाभूत सुविधांसोबतच ग्रामीण भागातील सुरक्षिततेवर त्यांनी दिलेला भर हा त्यांच्या दूरदृष्टीचा पुरावा आहे. सत्ता येते आणि जाते; पण जनसेवेचा वारसा जो जपतो तोच खरा लोकनेता असतो. योगेश कदम यांच्या रूपाने राज्याला एक असा नेता मिळाला आहे जो केवळ बोलत नाही तर करून दाखवतो. विकासाचे हे चाक असेच गतिमान राहो, हीच सदिच्छा!
विनम्रता अन् दांडगा जनसंपर्क
तरुणवयात योगेश कदम यांच्याकडे असणारी राजकीय समज वाखाणण्यासारखी आहे. मतदार संघातील प्रत्येक गाव, वाडी आणि तिथल्या कार्यकर्त्यांची त्यांना उत्तम जाण आहे. त्यांचा जनसंपर्क केवळ नावापुरता नसून, प्रत्येक कार्यकर्त्याशी त्यांचे कौटुंबिक नाते आहे. विनम्रतेने संवाद साधणे आणि समोरच्याचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेणे, हा त्यांचा स्वभाव त्यांना इतरांपेक्षा वेगळे ठरवतो. वडिलांप्रमाणेच प्रचंड मेहनत करण्याची क्षमता या तरुणाने दाखवून दिली आहे.
