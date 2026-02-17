ऑलिंपिक स्पर्धेमध्ये जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांचा ठसा
ऑलिंपिक स्पर्धेमध्ये जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांचा ठसा
राष्ट्रीय स्तरावर मजल; असरोंडी, कवठी, कुणकेश्वर शाळा अव्वल
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. १७ : महिंद्रा अॅण्ड महिंद्रा आणि एसएई इंडियामार्फत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली, कुडाळ व देवगड केंद्रांवर शैक्षणिक उपक्रमांतर्गत घेतलेल्या ऑलिंपिक स्पर्धेत मालवण तालुक्यातून असरोंडी हायस्कूल, कुडाळमधून जिल्हा परिषद शाळा कवठी व देवगड तालुक्यातून जिल्हा परिषद शाळा कुणकेश्वर यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला. या तिन्ही शाळांची महिंद्रा राष्ट्रीयस्तरावर होणाऱ्या स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे.
जिल्ह्यात गेली अनेक वर्षे शैक्षणिक उपक्रमांतर्गत नांदगावचे सुपुत्र महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीचे सुबोध मोरये यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही स्पर्धा घेतली जाते. या स्पर्धेसाठी समीर वंजारे, समीर माडये, संजय मालप, रुपेश राणे यांच्यासह कणकवली येथे डॉ. सुहास पावसकर, तुकाराम पेडणेकर, कुडाळ येथे गोगटे कॉलेजचे विभागप्रमुख डॉ. बेळेकर व देवगड येथे नर्सिंग कॉलेजचे प्रा. प्रकाश ढाले उपस्थित होते.
कणकवली गोपुरी आश्रम केंद्रावर झालेल्या स्पर्धेत माध्यमिक विद्यामंदिर असरोंडीच्या पाचवी व सहावीच्या संघांनी स्किमर व जेट टॉय या दोन्ही प्रकारांत प्रथम क्रमांक पटकावत दुहेरी यश मिळविले. गतवर्षीही असरोंडी हायस्कूलच्या पाचवीच्या संघाने राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेत सहभाग घेत राष्ट्रीय स्तरावर प्रथम क्रमांक पटकावला होता. या केंद्रात स्किमरमध्ये शंकर महादेव विद्यालय कुंभवडे व जेट टॉयमध्ये जिल्हा परिषद शाळा हरकूळ खुर्द यांनी उपविजेतेपद मिळवले. कुडाळ तालुक्यातील नेरुरपार वसुंधरा विज्ञान केंद्र येथे झालेल्या स्पर्धेत जेट टॉयमध्ये कवठी शाळेच्या संघाने प्रथम क्रमांक, सावंतवाडी येथील मदर क्विन्स इंग्लिश स्कूलने द्वितीय क्रमांक पटकावला. देवगड तालुक्यातील केंद्रावरील जेट टॉय स्पर्धेत जिल्हा परिषद शाळा कुणकेश्वर प्रथम व आरे देवीचीवाडी शाळेने द्वितीय क्रमांक पटकावला. सर्व केंद्रांवर विजेत्या, उपविजेत्या संघांना चषक, पदक व प्रमाणपत्रे देऊन गौरविले.
