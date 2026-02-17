राज्य ग्रंथालय संघाचे २१ पासून अधिवेशन
राज्य ग्रंथालय संघाचे २१ पासून अधिवेशन
रत्नागिरीत आयोजन; परिसंवाद, चर्चासत्रांचा समावेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुणगे, ता. १७ ः महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाचे अधिवेशन रत्नागिरी येथे २१ ते २२ फेब्रुवारी या कालावधीत आयोजित केले आहे. राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालय पदाधिकारी व ग्रंथालय सेवकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन राज्य अध्यक्ष डॉ. गजानन कोटेवार यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाचे हिरक महोत्सवी, कोकण विभाग ग्रंथालय संघाचे २७ वे आणि रत्नागिरी जिल्हा ग्रंथालय संघाचे ४९ वे संयुक्त वार्षिक अधिवेशन रत्नागिरी येथील जिल्हा ग्रंथालय संघ आणि (कै.) आमदार कुसुमताई अभ्यंकर ग्रंथालय यांच्या वतीने स्वामी समर्थ मंगल कार्यालय, साळवी स्टॉप, रत्नागिरी येथे आयोजित केले आहे. शनिवारी (ता. २१) सकाळी ८.३० वाजता नवलाई देवी मंदिर ते अधिवेशन स्थळ अशी ग्रंथ दिंडी, ८ वाजता प्रतिनिधी नोंदणी, चहापान व अल्पोपहार, १० वाजता अधिवेशनाचे उद्घाटन राज्याचे उद्योगमंत्री व मराठी भाषा मंत्री तथा रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते होईल. अधिवेशनाचे अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष डॉ. गजानन कोटेवार असून प्रमुख अतिथी म्हणून राज्याचे गृह तथा महसूल, पंचायत राज व ग्राहक संरक्षण मंत्री योगेश कदम आदींची प्रमुख उपस्थिती आहे. यावेळी उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता, उत्कृष्ट ग्रंथालय सेवक, डॉ. एस.आर. रंगनाथन् आदी पुरस्कारांचे वितरण करण्यात येणार आहे.
प्रथम सत्रात दुपारी १२.३० वाजता ‘सार्वजनिक ग्रंथालयाची आत्मनिर्भरता’ विषयावर परिसंवाद (अध्यक्ष-कोकण विभाग ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष दिलीप कोरे), दुपारी २ वाजता भोजन, दुसऱ्या सत्रात दुपारी ३ वाजता ‘सार्वजनिक ग्रंथालयांचे संगणकीकरण आणि डिजिटायझेशन’ परिसंवाद (अध्यक्ष-खंडेराव सरनाईक, मराठवाडा विभाग ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष), तिसऱ्या सत्रात सायंकाळी ४ वाजता ‘ग्रंथालयांनी अनुदानाव्यतिरिक्त उत्पन्नाची साधने कशी वाढवावी?’ हा परिसंवाद (अध्यक्ष-पुणे विभाग ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष सोपानराव पवार), सायंकाळी ५.३० वाजता रत्नागिरी जिल्हा ग्रंथालय संघाची सर्वसाधारण सभा, कोकण विभाग ग्रंथालय संघाची कार्यकारी मंडळ व नियामक मंडळाची सभा व महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाच्या कार्यकारी मंडळाची व नियामक मंडळाची सभा, सांयकाळी ७ वाजता ‘गंध फुलांचा’ कार्यक्रम होणार आहे. रविवारी (ता. २२) चौथ्या सत्रात सकाळी ९ पासून ‘रत्नागिरीतील शताब्दी ग्रंथालये’ विषयावर परिसंवाद (अध्यक्ष-नाशिक विभाग ग्रंथालय संघ अध्यक्ष दत्ता परदेशी), पाचव्या सत्रात सकाळी ११ वाजता ‘ग्रंथालय चळवळीचा मुळाधार-ग्रंथालय सेवक’ विषयावर परिसंवाद, दुपारी १ वाजता खुले अधिवेशन व शेवटी भोजनाने अधिवेशनाचा समारोप होणार आहे. या अधिवेशनास उपस्थित राहून ग्रंथालय चळवळीस वृद्धिंगत करावे, असे आवाहन केले आहे.
