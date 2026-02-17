सिंधुदुर्ग महाविद्यालयातर्फे ई-कचरा संकलन अभियान
सिंधुदुर्ग महाविद्यालयातर्फे
ई-कचरा संकलन अभियान
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १७ : पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत येथील स. का. पाटील सिंधुदुर्ग महाविद्यालयाच्या आजीवन अध्ययन व विस्तार विभागामार्फत ‘पेहेल २०२६’ अंतर्गत ई-कचरा जनजागृती व संकलन अभियान राबविण्यात येत आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी महाविद्यालयाने दोन संकलन केंद्रे निश्चित केली आहेत.
तालुक्यातील स. का. पाटील सिंधुदुर्ग महाविद्यालय व मालवण, वरची देवली येथील नागरिकांनी आपल्या घरातील किंवा कार्यालयातील ई-कचरा २१ फेब्रुवारीपर्यंत किंवा त्या दिवशी संबंधित केंद्रावर जमा करावा. यात फ्रीज, वॉशिंग मशीन, फॅन, टी.व्ही., मायक्रोवेव्ह, संगणक, लॅपटॉप, प्रिंटर, मोबाईल, चार्जर, पेन ड्राईव्ह, हेडफोन्स, कॅमेरे इतर सर्व इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल उपकरणे स्वीकारल्या जाणार आहेत. यात ट्यूबलाइट, सी.एफ.एल. बल्ब आणि काचेच्या वस्तू घेतल्या जाणार नाहीत. समाजातील सर्व घटकांनी, दुकानदार आणि उद्योजकांनी या अभियानात सक्रिय सहभाग नोंदवून पर्यावरण संवर्धनासाठी आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन समन्वयक डॉ. सुमेधा नाईक, प्रा. डॉ. कैलास राबते यांनी केले आहे. अधिक माहितीसाठी महाविद्यालय केंद्र-डॉ. सुमेधा नाईक, मेगल डिसोझा, वरची देवली केंद्र-सौरभ चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.