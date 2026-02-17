बालजिज्ञासेला जिल्हाधिकाऱ्यांचा ‘सलाम’
सिंधुदुर्गनगरीतील ‘स्टुडंट कट्टा’; चौकुळ शाळेच्या विद्यार्थ्यांशी मनमोकळ्या गप्पा
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १७ ः विद्यार्थ्यांमध्ये नेतृत्वगुण, जिज्ञासा आणि समाजाबद्दलची जाण निर्माण व्हावी, या उद्देशाने चौकुळ क्र. ४ मराठी शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी ‘स्टुडंट कट्टा’ या उपक्रमांतर्गत जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांची विशेष मुलाखत घेतली. यावेळी विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या विविध कुतूहलपूर्ण प्रश्नांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी साध्या, सोप्या शब्दांत उत्तरे देत त्यांच्या जिज्ञासेचे कौतुक केले.
सावंतवाडी तालुक्यातील चौकुळ क्र. ४ चे उपक्रमशील शिक्षक जावेद तांबोळी यांनी शाळेमध्ये ‘स्टुडंट कट्टा’ हा अनोखा उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमांतर्गत विविध मान्यवरांच्या मुलाखती या कट्ट्यावर घेण्यात येतात. यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी श्रीमती धोडमिसे यांच्याशी विद्यार्थ्यांनी संवाद साधला. जिल्हाधिकारी काय काम करतात, कार्यालयात रोज कोणते निर्णय घेतले जातात, आपण मोठे झाल्यावर प्रशासनात कसे काम करू शकतो, जिल्हाधिकारी होण्यासाठी कोणती परीक्षा द्यावी लागते, असे प्रश्न केले. जिल्हाधिकारी यांनी या बालचमुंना समजेल, अशा सोप्या शब्दांत या प्रश्नांची उत्तरे दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांच्या जिज्ञासेला प्रोत्साहन देत शिक्षणासोबत सामाजिक जबाबदारीचे महत्त्व अधोरेखित केले.
जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांनी या अभिनव उपक्रमाचे विशेष कौतुक करत विद्यार्थ्यांच्या आत्मविश्वासाचे आणि शिक्षकांच्या प्रयत्नांचेही अभिनंदन केले. अशा उपक्रमांमुळे मुलांमध्ये संवाद कौशल्य, विचार करण्याची क्षमता आणि समाजाविषयी जागरूकता वाढते, असे त्यांनी नमूद केले.
विद्यार्थ्यांकडून ‘एआय लॅब’ची पाहणी
मुलाखतीनंतर विद्यार्थ्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाची सविस्तर पाहणी करून देण्यात आली. विविध विभागांचे कामकाज, नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण, विकासकामांची प्रक्रिया याबाबत प्रत्यक्ष माहिती देण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात नव्याने सुरू करण्यात आलेली आधुनिक ‘एआय लॅब’ विद्यार्थ्यांना दाखविण्यात आली. ‘स्टुडंट कट्टा’च्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना समाजातील विविध क्षेत्रातील मान्यवरांशी भेट घडवून देत शिक्षणाला वास्तव जीवनाशी जोडण्याचा प्रयत्न असून, प्रत्यक्ष अनुभवातून शिक्षण हे महत्त्वाचे असल्याचे शिक्षक तांबोळी यांनी सांगितले.
