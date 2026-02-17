कातकरींचे जगणे आजही शिक्षणापासून दूर
कातकरी आजही व्यवस्थेचा बळी....लोगो
(मालिका भाग २)
कातकरींचे जगणे आजही शिक्षणापासून दूर
यंत्रणा संवेदनशील नाही ; भेदाभेदालाही जातात सामोरे
शिरीष दामले ः सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १७ ः कातकरी समाजाकडे इतर समाजाचा बघण्याचा दृष्टिकोन पुरेसा संवेदनशील नाही. हा समाज म्हणजे मजूर, कामगार, भटके, अशा पद्धतीनेच बघितले जाते. या पद्धतीने त्यांनी जीवन जगायचे, असे गृहित धरले जाते. साध्या शिक्षणाची जी पद्धत आहे ती या समाजातील मुलांना रुचणारी नसते. आजची शिकवण्याची पद्धत मुलांमध्ये रुजत नाही. कारण, जगण्याचे शिक्षण आणि पुस्तकी शिक्षणात फरक आहे. ही मुले राहात असलेले पर्यावरण आणि पुस्तकी शिक्षण यात भरपूर फरक आहे.
नैसर्गिक कौशल्य आणि अंगमेहनत तसेच मजुरी हे सारे पुस्तकांपासून दूर असते, हा महत्त्वाचा मुद्दाच विसरला, दुर्लक्षिला जातो, असे निरीक्षण या समाजाचे नेते चंद्रकांत जाधव यानी नोंदले. या मुद्द्याविषयी अधिक बोलताना जाधव म्हणाले, स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे उलटून गेली तरीही उच्चवर्गीय समाज कातकरी समाजाकडे अशा दृष्टीने पाहतो की, त्यामुळे भेदाभेद केला जातो. प्रत्यक्षात हा समाज कोणत्या पद्धतीने जगत असतो, हा मुद्दा शासकीय यंत्रणांनी समजून घेणे आणि त्यावर उपाययोजना करताना स्थानिक समस्या लक्षात घेऊन त्यावर स्थानिक स्तरावर उपाय योजून अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.
कातकरी समाजाची ओळख जल, जंगल, जमीन आणि नदीआधारित पारंपरिक व्यवसाय. उदाहरणार्थ, नदीतील मासेमारी व बांधन करणारे, अशी आहे. या लोकांना जंगलातील वनस्पतींची उत्तम माहिती असते. प्राणी-पक्ष्यांचीही चांगली ओळख असते. ते स्वतःच्या खाण्यापुरती शिकार करतात. वस्ती अर्थातच, जंगलात किंवा नदीपात्राच्या नजीक असते.
----
चौकट
जमीन वाटली; पण ती आहे कोठे?
कातकरी समाजाचे जगणे आजही गावकुसाबाहेरच आहे. त्यांच्या वस्त्या गावाबाहेर अनेक ठिकाणी पायवाट आहे. वस्त्यांपर्यंत कातकरी वाड्यांना रस्ता मिळालेला नाही. पायाभूत सुविधांपासून हा समाज वंचितच आहे. कातकरी कुटुंबांना पूर्वी शासनाने जमीनवाटप केले आहे. चिपळूणचे उदाहरण घ्यायचे तर तिवरे, कळकवणे, नांदिवसे, कोळकेवाडी या चार गावांत काही कुटुंबांच्या नावावर सातबारा आहे. १९६५ ते १९७० या काळात या जमिनीचे वाटप झाले आहे; मात्र त्या जमिनीची माहिती कातकरी लोकांना अपवादानेच आहे. जमिनीची हद्द बांधलेली सुद्धा माहीत नाही. काही ठिकाणी जमीन कोठे हेही माहीत नाही, अशी परिस्थिती आहे, याकडे जाधव यांनी लक्ष वेधले.
