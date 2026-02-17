गुहागरमधील मच्छीमार मासळीविना फिरताहेत माघारी
P26O25204 (हेडींग कट करावे)
खोल समुद्रात जाऊनही जाळे रिकामेच
गुहागरातील मच्छीमार मासळीविना आर्थिक संकटात ; वातावरणातील बदलाचा परिणाम
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १७ : जिल्ह्याच्या किनारपट्टीवर सध्या वातावरणातील विचित्र बदलांचा मोठा परिणाम मासेमारी व्यवसायावर दिसून येत आहे. पहाटेच्या सुमारास गारवा आणि दुपारी झपाट्याने वाढणारे तापमान, अशा दुहेरी हवामानामुळे मासळीच्या उपलब्धतेवर परिणाम झाला आहे. समुद्राच्या पाण्याचे तापमान आणि प्रवाहांच्या दिशेत सातत्याने बदल होत असल्याने मासळीचे थवे स्थलांतरित होत आहेत. मासळीच्या शोधार्थ खोल समुद्रात जाऊनही जाळ्यात हवी तशी आवक मिळत नाही. त्यामुळे गुहागर परिसरातील अनेक मच्छीमारांना भर समुद्रातून रिकाम्या हाती परतावे लागत आहे. त्यामुळे इंधनाचा खर्च आणि मजुरी परवडेनाशी झाल्याने अनेक नौकामालकांनी मासेमारीला जाणे तूर्तास टाळले आहे.
हवामानातील बदलांचा फटका थेट तंत्रज्ञानालाही बसत आहे. मासे शोधण्यासाठी वापरले जाणारे ‘फिश फाइंडर किंवा इको साउंडर’सारखी सोनार तंत्रज्ञानावर आधारित उपकरणेही अपेक्षेप्रमाणे काम करत नसल्याचे मच्छीमार सांगतात. तापमानातील अचानक बदलामुळे मासे आपली ठिकाणे बदलत असल्याने रडारवर अचूक नोंद मिळत नाही. याचा परिणाम मासेमारीवर होत आहे. ताज्या मासळीचे दर सध्या दुप्पट, तिप्पट वाढले असून, सुरमई, पापलेट, कोळंबीसारखी लोकप्रिय मासळी सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेली आहे. काही दिवसांपूर्वी पापलेट ६०० रुपये किलोने मिळत होती; मात्र आता ती बाराशे रुपये किलो झाली आहे. तर काही ठिकाणी मोठ्या आकाराची पापलेट दोन हजार रुपये किलोदराने विकली जात आहे. ताज्या मासळीला मोठी मागणी असल्याने बंदरात आलेली मासळी लिलावात हातोहात विकली जात आहे. त्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेत मासळी शिल्लक राहत नाही, असे स्थानिक विक्रेते सांगत आहेत. सध्याच्या हंगामात जवळा, कोळंबी, माकूल अशी मासळी मिळते. या मासळीला लिलावात जास्त मागणी नसल्याने ती बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध होते तर पापलेट, सुरमईसारखे प्रकार स्थानिक बाजारात विक्रीसाठी शिल्लकच राहात नाहीत. एकूणच हवामानातील अस्थिरतेमुळे मच्छीमार आणि ग्राहक दोघांनाही सध्या महागाईचा सामना करावा लागत आहे. मासळी मिळत नसल्याची अनेक कारणे आहेत, यातील बेकायदेशीर आणि बंदी कालावधीत होणारी मासेमारीही तितकीच कारणीभूत आहे. मत्स्यव्यवसाय विभागाने यावर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी केली जात आहे.
-----
चौकट
एक फेरीसाठी लाखावर खर्च
समुद्रात एक बोट पाठवताना पाच दिवसासाठी सुमारे ७० हजार रुपयाचे तीन ड्रम डिझेल लागते. मजुरांचा पगार आणि त्यांच्या इतर खर्चासाठी सुमारे ३५ हजार रुपये खर्च येतो. म्हणजेच पाच दिवसासाठी सुमारे एक लाख पाच हजार रुपये खर्च येतो. त्या बदल्यात ८० हजार रुपयाची मासळी मिळते. एका फेरीसाठी सुमारे २० ते २५ हजार रुपये नुकसान सोसावे लागते. मागील नऊ महिन्यापासून डिझेल परतावा मिळालेला नाही. त्यामुळे आता मासेमारीसाठी बोटी न पाठवण्याची वेळ आमच्यावर आली आहे, असे हर्णै (ता. दापोली) येथील मच्छीमार नंदकुमार चौगुले यांनी सांगितले.
-----
कोट १
एकाच दिवसात तापमानात चढ-उतार होत आहेत. सकाळी तापमान २३ अंश सेल्सिअसपर्यंत असते तर दुपारी तीच नोंद ३० अंशांपर्यंत वाढते. त्यामुळे समुद्रातील मासे आपली ठिकाणे बदलतात. अद्ययावत रडार यंत्रणेवर आधारित फिशफाइंडर यंत्रालाही माशांची ठिकाणे शोधणे अवघड होत आहे तसेच पौर्णिमेनंतर दशमीपर्यंत भांगाची भरती असल्यानेही मासेमारीवर परिणाम होत आहे; मात्र चार ते पाच दिवसांत परिस्थिती बदलल्यानंतर मासळी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
- अनिल पाटील, वेलदूर
-----
कोट २
मच्छीमार मासेमारीला गेल्यानंतर डिझेल खर्च, नोकरांचा पगार, त्यांच्या जेवणाचा एका फेरीचा खर्च एक लाखापेक्षा जास्त होतो. हा खर्च भागेल इतकीही मासळी मिळत नसल्याने आम्ही नौका बंदरात नांगरून ठेवल्या आहेत.
- सुरेश पावसे, मच्छीमार, गुहागर
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.