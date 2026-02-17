संक्षिप्त-सावंतवाडीत आज ''ऊर्जा मित्र'' बैठक
सावंतवाडीत आज
‘ऊर्जा मित्र’ बैठक
मालवण : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वीज ग्राहकांच्या समस्या मार्गी लावण्यासाठी आणि ग्राहक-प्रशासन यांच्यात थेट संवाद प्रस्थापित करण्यासाठी प्रत्येक महिन्याच्या तिसऱ्या बुधवारी ‘ऊर्जा मित्र’ बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या निर्णयानुसार तालुक्यातील पहिली ऊर्जा मित्र बैठक उद्या (ता. १८) सकाळी अकराला महावितरणच्या उप-कार्यकारी अभियंता कार्यालयात होणार आहे. या बैठकीत खंडित वीजपुरवठा किंवा कमी दाबाने होणारा पुरवठा, वीज बिलांमधील त्रुटी किंवा वाढीव बिले, मीटर दुरुस्ती, जुने खांब किंवा तारा बदलणे, प्रलंबित तक्रारींची नोंद आणि त्या निकाली काढणे या विषयांवर चर्चा केली जाणार आहे. तालुक्यातील वीज ग्राहकांनी आपल्या तक्रारी, सूचना किंवा अभिप्राय मांडण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह या बैठकीला उपस्थित राहावे. अधिक माहितीसाठी ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र, मालवण शाखेचे अध्यक्ष श्रीकांत वेंगुर्लेकर, सचिव नीळकंठ मालणकर, संघटक नितीन वाळके, वफा खान यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन केले आहे.
कसईनाथ डोंगरावर
स्वच्छता मोहीम
दोडामार्ग ः तालुका प्रशासनातर्फे आंबेली येथील कसईनाथ डोंगर परिसरात महाशिवरात्रीनिमित्त विशेष स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली. भाविकांची मोठ्या प्रमाणावर वर्दळ होत असल्याने परिसर स्वच्छ व सुरक्षित राहावा, या उद्देशाने ही मोहीम तहसीलदार राहुल गुरव यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित करण्यात आली. डोंगरावरील मंदिर परिसर, पायवाट, दर्शन रांगेचे मार्ग तसेच सार्वजनिक ठिकाणांवरील प्लास्टिक व इतर कचरा संकलित करून परिसर स्वच्छ करण्यात आला. महाशिवरात्रीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित या स्वच्छता मोहिमेमुळे कसईनाथ डोंगर परिसर अधिक स्वच्छ बनला आहे. यावेळी तहसीलदार गुरव, मुख्याधिकारी संकेत गायकवाड, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नरेंद्र पाटील, पंचायत समिती सदस्य स्नेहा गवस, झरेबांबर सरपंच अनिल शेटकर व ग्राम महसूल अधिकारी, कर्मचारी आदींनी सहभाग घेतला.
तळवडेत शनिवारपासून
‘चॅम्पियन ट्रॉफी’ स्पर्धा
सावंतवाडी ः मुरारवाडी मित्रमंडळ, तळवडे आयोजित सिद्धेश्वर मुरारीदेवी चॅम्पियन ट्रॉफी-२०२६ ही तळवडे ग्रामपंचायत व गोवा मर्यादित ‘एक गाव-एक संघ’ क्रिकेट स्पर्धा शनिवारपासून (ता. २१) मुरारीवाडी स्टेडियम, तळवडे येथे होणार आहे. प्रथम ५०,००० रुपये व चषक, द्वितीय पारितोषिक ३०,००० रुपये व चषक तसेच मालिकावीर, उत्कृष्ट फलंदाज, गोलंदाज, क्षेत्ररक्षक, यष्टीरक्षक चषक व टी-शर्ट तसेच सामन्यातील सामनावीरास चषक देण्यात येणार आहे. तसेच सोमवारी (ता. २३) रात्री ८ वाजता अष्टविनायक दशावतार नाट्यमंडळ, निरवडे यांचा ‘कालचक्र’ हा नाट्यप्रयोग होणार आहे.
निमंत्रित संचालकपदी
देसाई यांची नियुक्ती
कणकवली ः सिंधुदुर्ग जिल्हा मजूर सहकारी संस्थांचा संघ मर्यादित सिंधुदुर्गचे माजी अध्यक्ष तथा सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक सहकारी बँकेचे संचालक विठ्ठल देसाई यांची महाराष्ट्र राज्य मजूर संघ मर्यादित, पुणे या संघावर निमंत्रित संचालक म्हणून निवड झाली आहे. श्री. देसाई यांनी यापूर्वी तीन वर्षे मजूर सहकारी संस्थांचा संघ मर्यादित, सिंधुदुर्गचे अध्यक्ष म्हणून तसेच तालुका खरेदी-विक्री संघांचे १० वर्षे चेअरमन म्हणूनही यशस्वीरित्या काम केले आहे.
चराठा श्री कुलदेवतेचा
शनिवारी वर्धापन दिन
ओटवणे ः चराठा येथील श्री कुलदेवतेचा वर्धापन दिन सोहळा शनिवारी (ता. २१) होत असून, त्यानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. कुलदेवता मंदिरात सकाळी ९ वाजता सत्यनारायण महापूजा, आरती व तीर्थप्रसाद, दुपारी १.३० वाजता महाप्रसाद, सायंकाळी ७ वाजता महिलांचा दीपोत्सव कार्यक्रम, रात्री ८ वाजता ग्रामस्थांची भजने, १० वाजता वालावलकर दशावतार मंडळाचा नाट्यप्रयोग होणार आहे.
लोकशाही दिन
सावंतवाडीत उत्साहात
कणकवली ः तालुकास्तरीय लोकशाही दिन येथील तहसीलदार कार्यालयात प्रांताधिकारी जगदीश कातकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. यावेळी तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांच्यासहित सर्व विभागांचे खातेप्रमुख उपस्थित होते. शहरातील एका कॉम्प्लेक्सच्या पार्किंगबाबतचा अर्ज लोकशाही दिनात आला होता. हा अर्ज नगरपंचायत प्रशासनाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आला आहे.
