क्रीडाईची मुख्याधिकाऱ्यांशी चर्चा
२६O२५२१३
चिपळूण : क्रेडाई संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांची भेट घेऊन विविध प्रश्नांवर चर्चा केली.
चिपळूण विकास आराखड्याबाबत
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १७ : चिपळूण शहरविकास आराखड्यातील आरक्षित रस्ते विकसित करण्याची मागणी चिपळूण क्रेडाई संस्थेच्यावतीने मुख्याधिकारी संजय जाधव यांच्याकडे करण्यात आली.
चिपळूण पालिकेचे मुख्याधिकारी म्हणून नव्याने रुजू झालेले संजय जाधव यांची क्रेडाई संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज भेट घेतली. शहरविकासाला अडथळा ठरणारे विविध प्रश्न मांडण्यात आले. पालिकेने मूलभूत सुविधा पुरवल्या तर शहर विकसित व्हायला फार वेळ लागणार नाही. रस्ते, वीज, पाणी हे प्रश्न तातडीने सुटले पाहिजेत, असे मत क्रीडाई संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडले. तसेच महापुराच्या पार्श्वभूमीवर चिपळूणला शासनस्तरीय समितीत प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी पालिकेने विशेष प्रयत्न करावेत, अशी विनंती क्रेडाईच्यावतीने करण्यात आली.
चिपळूण शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी क्रेडाई चिपळूण संस्थेचे सर्वतोपरी सहकार्य राहील, अशी ग्वाही या वेळी देण्यात आली. शहरात बांधकाम करताना जमीन बिनशेती असावी, ही अट रद्द करण्यात आली आहे. तरीही बिल्डरांना जमीन बिनशेती करावी लागते. त्यासाठी दबाव तंत्राचा वापर केला जातो. शासन बिल्डरांना सर्व परवाने सुलभ पद्धतीने देण्यासाठी प्रयत्न करत असताना आम्हाला मात्र वेगवेगळ्या त्रासाला सामोरे जावे लागते. शहराचा रेडलाईन, ब्ल्यूलाईनचा प्रश्न, या विषयावर सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन मुख्याधिकाऱ्यांनी दिले. या वेळी क्रेडाई चिपळूणचे अध्यक्ष शकील चौगुले, सचिव प्रसाद खातू, माजी अध्यक्ष शामकांत कदम, जावेद दलवाई, राजेश वाजे, संतोष तडसरे, युथ विंगचे प्रितम पटेल, साहिल खळे, साहिल चिपळूणकर, अथर्व सालेय आदी उपस्थित होते.
