-लांजा शहरात भटक्या कुत्र्यांची दहशत

लांज्यात भटक्या कुत्र्यांची दहशत
लांजा, ता. १७ ः भटक्या कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण करण्याची मोहीम थांबल्याने पुन्हा एकदा लांजा शहरात भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव वाढला आहे. शहर परिसरात १० ते १५च्या टोळक्याने फिरणाऱ्या मोकाट कुत्र्यांमुळे नागरिकांमध्ये दहशत झाली आहे. शहरात मोकाट कुत्र्यांचा उपद्रव हा सद्यःस्थितीत मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. लांजा-साटवली रोडवरील पोलिस वसाहत, लांजा साटवली फाटा, लांजा हायस्कूल, लांजा गोंडेसखल रोड, केदारलिंग मंदिर पटांगण, लांजा शाळा नं. ५, बसस्थानक, नगरपंचायत, काळा पूल, कोर्लेतिठा, महिलाश्रमाकडे जाणारा रस्ता, जावडे रोड आदी वर्दळ आणि गजबजलेल्या ठिकाणी कुत्र्यांचा मोठ्या प्रमाणात वावर दिसून येत आहे. या भटक्या कुत्र्यांमध्ये काही जखमी झालेली कुत्रीदेखील आहेत.
