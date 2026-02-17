रत्नागिरीत पक्षीसंमेलन
रत्नागिरी : जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल. सोबत विभागीय वनाधिकारी गिरिजा देसाई.
रत्नागिरीत प्रथमच ‘पक्षीमित्र संमेलन’
जिल्हाधिकारी जिंदल ः २२ ते २३ फेब्रुवारी अखेर आयोजन; जगाच्या नकाशावर इकोटुरिझमसाठी महत्वपूर्ण
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १७ : रत्नागिरी जिल्ह्याचे नैसर्गिक सौंदर्य आणि येथील पक्षीवैविध्य जगाच्या नकाशावर पोहोचवण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती व वनविभागाच्यावतीने २२ आणि २३ फेब्रुवारी रोजी जिल्ह्यात प्रथमच ‘पक्षीमित्र संमेलन’ आयोजित करण्यात आले आहे. पर्यटनात वाढ होऊन पर्यावरणपूरक पक्षीपर्यटन नव्याने उदयास येईल. हे संमेलन केवळ कार्यक्रम न राहता जगाच्या नकाशावर ‘इकोटुरिझम’ म्हणून नेण्यासाठी झेप घेईल, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
भाट्ये येथील हॉटेल कोहिनूर येथे संमेलन होणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याला लाभलेला १६७ किमीचा समुद्रकिनारा, सह्याद्रीच्या रांगा, गडकोट किल्ले, नारळी पोफळीच्या बागा, आंबा, फणस, काजू, अंजन, कांचन, ऐन अशा वृक्षवेली जंगलाने व घनदाट वनराईने हा जिल्हा समृद्ध आहे. त्यामुळे हा जिल्हा पक्ष्यांसाठी नंदनवन ठरला आहे. याच पार्श्वभूमीवर पर्यटनाला नवी दिशा देण्यासाठी हे संमेलन होत आहे. संमेलनाचे उद्घाटन पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते आणि गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. २२ फेब्रुवारीला सकाळी १० वा. नोंदणीने कार्यक्रमाची सुरुवात होईल. या वेळी विविध तज्ज्ञांची व्याख्याने आयोजित करण्यात आली आहेत. यामध्ये ‘जंगलाचे शेतकरी’ विषयावर प्रतीक मोरे, ‘सागरी आणि स्थलांतरित पक्षी’ यावर विराज आठल्ये तर ‘रत्नागिरीतील पक्षी विविधता’ या विषयावर निखिता शिंदे मार्गदर्शन करणार आहेत. २३ ला पक्षिनिरीक्षणासाठी शहराजवळील काजरघाटी (पोमेंडी खुर्द) देवराई, सडामिऱ्या, नाचणे आणि कांदळवन अशा विविध ठिकाणी क्षेत्रीय भेटींचे आयोजन करण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकारी म्हणाले, हिवाळा व पावसाळ्यात परदेशी पक्षी जिल्ह्यात स्थलांतरित होतात तसेच हळद्या, बार्बेट, अंगारक, लिफबर्ड, तिबोटी खंड्या, सीगल, विविध प्रकारचे हेरॉन हे पक्षी पाहायला मिळतात. जिल्ह्यात धनेश (हॉर्नबिल) या पक्ष्याच्या पाच प्रजाती आढळतात. पक्ष्यांसाठी नंदनवन ठरलेला हा जिल्हा आकर्षक पर्यटनस्थळ आहे. पर्यावरणपूरक पर्यटनवाढीसाठी, नैसर्गिक सौंदर्य यामुळेही पक्षी पाहण्यासाठी जिल्ह्यात पर्यटन वाढेल.
‘इको-टुरिझम’ला मिळणार चालना
जिल्ह्यात धनेश (हॉर्नबिल) पक्ष्याच्या पाच प्रजातींसह ९९हून अधिक पक्ष्यांच्या प्रजाती आढळतात. हिवाळ्यात येथे मोठ्या प्रमाणात परदेशी पक्षी स्थलांतरित होतात. या संमेलनामुळे रत्नागिरीचे नाव जगभरातील पक्षी निरीक्षक, अभ्यासक आणि संशोधकांपर्यंत पोहोचणार असून, भविष्यात ‘पर्यावरणपूरक पक्षी पर्यटन’ ही जिल्ह्याची नवी ओळख बनेल, असा विश्वास जिल्हाधिकारी जिंदल यांनी व्यक्त केला. जिल्ह्यात प्रथमच होत असलेल्या या उपक्रमामुळे पर्यटनाला मोठी झेप घेता येणार आहे.
